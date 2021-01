Rotes Kreuz unterstützt Gemeinden im Bezirk Gmünd bei der zweiten Auflage der Massentestungen für die Bevölkerung in Niederösterreich - 81 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am gesamten Wochenende im Einsatz.

BEZIRK. Am Samstag und Sonntag hatten die NiederösterreicherInnen erneut die Möglichkeit sich in ihren Gemeinden einem freiwilligen Corona-Antigentest zu unterziehen. Auch in allen Gemeinden des Bezirkes Gmünd war diese Möglichkeit gegeben. Das Rote Kreuz im Bezirk, mit den Bezirksstellen Gmünd, Litschau und Weitra, hatte für die Massentests 70 ProbenabnehmerInnen an Teststraßen in den Gemeinden im Bezirk im Einsatz. Weiters waren insgesamt sieben SanitäterInnen in Bereitschaft, sowie jeweils am Samstag und am Sonntag zwei Mitarbeiter des Bezirksstabes in der Koordination und Unterstützung dieses Großeinsatzes tätig.

"Vielen Dank für die Einsatzbereitschaft"

Neben dem eingesetzten Rot Kreuz Personal standen in vielen Gemeinden noch Freiwillige anderer Berufsgruppen, wie zum Beispiel Ärzte und diplomiertes Pflegepersonal, für die Probenabnahmen zur Verfügung. „Bei den aktuellen Massentestungen ist das Rote Kreuz Niederösterreich einmal mehr intensiv im Einsatz. Einmal mehr heißt es, alles zu tun, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Unsere Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich für uns alle ein – dazu können nur sagen: vielen Dank für diese Einsatzbereitschaft, das ist nicht selbstverständlich. Danke auch an die Gemeinden für die Organisation und an die weiteren freiwilligen Helferinnen und Helfern, beispielsweise von der Feuerwehr und den anderen Gesundheitsberufen für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.“, so Bezirksrettungskommandant Martin Gruber.



Der Rot Kreuz Einsatz in Zahlen:

Samstag, 16.01.2021:

Tester: 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Reserve: 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Koordination durch Bezirkskommando: 2 Mitarbeiter

Gesamtstundenanzahl: 411 Stunden

Sonntag, 17.01.2021:

Tester: 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Reserve: 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Koordination durch Bezirkskommando: 2 Mitarbeiter

Gesamtstundenanzahl: 250 Stunden