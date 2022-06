GMÜND. Nach der Eröffnung der Bezirks-Bildergalerie sowie der neu gestalteten Gangbereiche in der Bezirkshauptmannschaft, erfolgte der Festzug der Bürgermeister des Bezirkes Gmünd zum Stadtplatz, wo das Bezirksfest zum Jubiläum 100 Jahre NÖ offiziell eröffnet wurde. Den ganzen Tag über gab es volles Programm an vier verschiedenen Standorten: Am Stadtplatz, in der Flanierpromenade, im Schlosspark und in der Kirchengasse, wo das internationale Basketballturnier 3X3 Across Gmünd ausgetragen wurde. Auch am Sonntag erwartet die Besucher wieder viel Musik, Unterhaltung und ein buntes Rahmenprogramm.