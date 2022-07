"Waldviertel eingekocht" lud zum gemeinsamen Herstellen von Erdbeermarmelade in die HUKI Halle. Die frisch befüllten Gläser konnten auch an ukrainische Familien verschenkt werden.

GMÜND. In der Veranstaltungsreihe "Waldviertel eingekocht" ging es diesmal um die Erdbeere, eine der beliebtesten Obstsorten Europas, die schon seit der Steinzeit gesammelt wird. Viele Teilnehmer im Alter von 5 bis 50 Jahren kamen in die HUKI Halle und haben gemeinsam mit mit Barbara Apfelthaler über 120 Gläser Erdbeermarmelade eingekocht. Einige Marmeladen durften nach Hause mitgenommen werden, die anderen Gläser konnten an ukrainische Familien, die in der Region Schutz gefunden haben, weitergegeben werden. Sabina Lazaridis kümmerte sich um die Weiterverteilung.

Mehr zum Projekt

"Waldviertel eingekocht" ist eine Initiative der Kleinregion StadtLand und wird vom Projektmanagement Team ILD Temper-Samhaber seit 2020 erfolgreich umgesetzt - mittlerweile ist ein österreichisches Vorzeigeprojekt geworden. Vor dem Projektende im Dezember stehen noch eine Reihe an Workshops und Veranstaltungen am Programm und auch der Saftmacher wird heuer wieder zu den Obstpresstagen nach Eichberg kommen.