Der Frühling zieht uns in die Natur – und in den Wald. Zwei Experten geben Tipps, worauf man achten sollte.

BEZIRK. "Der Wald ist Lebensraum vieler Tierarten, und es lauern auch durchaus Gefahren", schreibt Josef Weichselbaum von der Bezirksbauernkammer Gmünd all jenen ins Stammbuch, die die milden Temperaturen und den Sonnenschein für einen Spaziergang im Wald nutzen wollen. Das Bedürfnis nach Erholung mag noch so groß sein, ein paar einfache Regeln kann jeder beachten.

Augen auf!

Auch wenn das Spazierengehen zur Erholung im Wald überall erlaubt ist, ist das Befahren von Forstwegen verboten. Das gilt grundsätzlich auch für Radfahrer, außer es liegt eine Genehmigung des Eigentümers vor! Schilder sollten unbedingt beachtet und – ganz wichtig – gesperrte Wege nicht betreten werden: "Waldarbeiten sind durch entsprechende Warntafeln gesichert. Sie zu missachten, kann böse enden für Leib und Leben", so Weichselbaum. "Dass man sich aus Rücksicht auf die Tiere ruhig verhält und keine Pflanzen ausreißt, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein", ergänzt er und macht darauf aufmerksam, dass jeder Wald jemandem gehört und man dies auch respektieren sollte.

Ein Herz für die Jungen

"Im März und April bekommen Rehe und Hasen Junge", erzählt Bezirksjägermeister Ernst Strasser. Da die Häsin nur einmal täglich zu ihren Jungen kommt, kann Lärm im Wald zur Bedrohung für die kleinen Häschen werden. Auch Wildschweine bekommen nun Nachwuchs: "Wenn man den Jungen zu nahe kommt, hilft gegen den Zorn der Bache nur noch die Flucht auf einen Baum", so Ernst Strasser. Er empfiehlt, Wege nicht zu verlassen und auch Wiesen nicht zu betreten. Diese sind das Revier von Rebhühnern und Feldhasen, von denen es im Bezirk schon sehr wenige gibt. Auch Bienen haben hier ihre Futterquelle, und die Jäger helfen ihnen: Mit der Aktion "Jäger geben Bienen Heimat" erhielten Landwirte und Jäger Blumensamen, um Wiesen als Lebensraum für die kleinen Honigproduzenten zu kultivieren.

Ohne Rauch gehts auch

Feuer im Wald kann katastrophal enden, wie man jüngst erleben musste. Derzeit ist das Hantieren mit Feuer (Raucher aufgepasst!) aufgrund der Trockenheit behördlich verboten. Doch auch der Müll ist ein Problem: "Eine Bananenschale oder ein Taschentuch brauchen zwei Jahre, um zu verrotten", weiß Ernst Strasser zu berichten. Genauso wie man nichts im Wald zurücklassen soll, rät er auch davon ab, allein aufgefundene Jungtiere zu berühren oder gar mitzunehmen: "Die Mutter ist immer irgendwo in der Nähe und kann durch den Menschengeruch an ihrem Jungen abgeschreckt werden", warnt er und hat noch eine Bitte an alle Hundehalter: "Nehmen Sie Ihren Vierbeiner im Wald an die Leine! Große und kleine Waldbewohner werden es Ihnen von Herzen danken!"