WEITRA. Am Samstag fand am Golfplatz Weitra das Gedenkturnier für das am 4. Juni 2020 plötzlich verstorbene Rotarygründungsmitglied Franz Schwingenschlögl statt. Zirka 90 Golferinnen und Golfer waren mit dabei, und die Initiatoren, Rotarymitglieder Franz Zierl und Gerhard Seidl, sowie Golfclubpräsident Gottfried Strondl freuten sich über die zahlreiche Teilnahme.

Gedenkminute für Rotarygründungsmitglied

In Vertretung von Rotarypräsident Arthur Buchhöcker begrüßte Präsident elect Johann Pollak die Teilnehmer und ersuchte um eine Gedenkminute für Franz Schwingenschlögl. Pollak dankte den Sponsoren für die Unterstützung. Als Großteil des Erlöses wurde an die Obfrau des Fördervereins für schwerkranke Kinder "TutKinderGut", Stephanie Fürstenberg, ein Scheck über 3.500 Euro überreicht. Weiters werden wieder Familien aus dem Bezirk Gmünd unterstützt.

Die Bruttowertung gewann Maximilian Macho vor Roman Walter, die Nettowertung gewann Stefan Graf vor Marco Sbaiz. Es war ein beeindruckendes Gedenkturnier an einem wunderbaren Golftag auf einer wunderbaren Golfanlage.