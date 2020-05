WEITRA. Nach einer einwöchigen Corona-bedingten Verzögerung wurde mit Montag, den 4. Mai, auch in Weitra der erste von künftig zwei Post-Partnern in Betrieb genommen. Im „WaLaLa“ von Kerstin Weißenböck findet die Bevölkerung in Weitra ab sofort sämtliche Postdienstleistungen sowie Bankdienstleistungen der bank99 vor. Die Österreichische Post AG bekennt sich mit diesem Post-Partner angesichts der bevorstehenden Umwandlung der Postfiliale klar zum Standort im Stadtkern von Weitra. Ziel ist es, langfristig Postservice in der Altstadt anzubieten, wie es auch Bürgermeister Patrick Layr gefordert hatte.

Ideale Öffnungszeiten

Der Waldviertler Land-Laden „WaLaLa“ von Kerstin Weißenböck ist Post-Partner und bietet darüber hinaus Qualitätsprodukte aus der Region Waldviertel – aus Liebe zur Heimat, im Sinne von Nachhaltigkeit und Wertschöpfung in der Region. Die Öffnungszeiten könnten besser nicht sein, denn auch am Sonntag hat der Post-Partner geöffnet. Ein echtes Plus für die Bevölkerung in Weitra.