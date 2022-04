Erstmals bietet das Kulturreferat der Stadtgemeinde Weitra in Kooperation mit dem Festival Schloss Weitra, dem Schloss Weitra und dem Museum Alte Textilfabrik ein Kulturabo an.

WEITRA. Das neue Weitraer Kulturabo 2022 besteht aus einem Ticket für "Wiener Blut", wahlweise einem Konzert von "Insieme" oder "R.ock I.n P.eace … in memoriam of the superstars" mit einem Queen Special, sowie einem Kabarettabend mit Bernhard Viktorin im Schlosstheater und dem Konzert von "Julia Sitz & Band" im Rathaussaal. Zusätzlich im Kulturabo enthalten sind ein Eintritt in Schloss Weitra inklusive der Erlebniswelt Bier, dem Schlossmuseum und aller Dauer- und Sonderausstellungen sowie ein Eintritt in das Museum Alte Textilfabrik. Das Kulturabo ist im Tourismus-Service Weitra aktuell um 104 Euro (statt 148 Euro) erhältlich.

"Die letzten zwei Jahre waren für den gesamten Kulturbereich schwierig. Die Absagen und Verschiebungen waren für die Künstler finanziell und emotional sehr belastend und auch für die Kunden war die Unsicherheit oftmals frustrierend. Und auch jetzt ist die Corona-Situation im Kulturbereich ein Faktor. Aber die Corona-Prognosen stimmen uns für das spätere Frühjahr und den Sommer sehr positiv und es liegt nun an uns Kulturveranstaltern, mutig an die Planung zu gehen und Signale zu setzen. Und was wir alle - Veranstalter, Künstler und Kulturfreunde - in den letzten Jahren bewiesen haben, ist Flexibilität und Pragmatismus", so Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser.

Nach zweijähriger Spielpause von Festival Schloss Weitra laufen die Vorbereitungen für "Wiener Blut" unter der bewährten Intendanz von Peter Hofbauer auf Hochtouren. Thomas Breit blickt in seinem ersten Jahr als Geschäftsführer voll Vorfreude auf das Festival: "Wir haben ein tolles Stück, großartige Schauspieler und eine wunderbare Location - das Paket stimmt also. Was wir aber spüren, wie andere Veranstalter auch, ist eine generelle Zurückhaltung bei der Sommerplanung. Corona, der Krieg in der Ukraine und die hohen Energiekosten - das sind alles Themen, die wir nicht beiseiteschieben können und wollen. Aber wir wissen auch, dass es gerade in solchen Krisen wichtig ist, sich selber eine Auszeit zu gönnen und für schöne Momente zu sorgen. Wir setzen mit dem Kulturabo das richtige Zeichen!"

info@weitra-tourismus.at