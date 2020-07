Eigentlich ein Klassiker. Bei der Geburtstagsfeier einer Familie im Bezirk Gmünd wird viel getrunken. Der 20-jährige Bruder kriegt sich mit dem 25-jährigen Freund seiner Schwester in die Haare. Es wird gestoßen, gerangelt, beide stürzen zu Boden. Ein weiterer Gast trennt die beiden. Der Jüngere erleidet dabei diverse Prellungen und Abschürfungen.

Tür versperrt

Der alkoholisierte Bruder will das Haus verlassen, um noch in die nahegelegene Disco zu fahren. Er findet die Haustür versperrt vor. Sein Kontrahent hatte sich in den Garten begeben und die Tür versperrt, um ihn am Fahren zu hindern.

Aus dem Fenster geklettert

Der 20-Jährige klettert aus dem Fenster und geht zu seinem Auto. Er fährt mit zirka 20 km/h los, sieht den auf die Straße tretenden Freund der Schwester zu spät und dieser wird über die Motorhaube geschleudert. Auch er erleidet Prellungen sowie einen Bruch des Mittelhandknochens.

Vor Gericht

Nun sitzen beide sowohl als Beschuldigte als auch als Opfer vor Gericht. Schwere Körperverletzung lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Vor der Richterin wollen sich beide offensichtlich nicht gegenseitig belasten und spielen die Vorfälle herunter.

Der eine räumt ein, dass sich der andere durch den Sturz beim Gerangel verletzt haben könnte. Der andere will den Freund der Schwester nicht absichtlich angefahren haben und redet sich mit schlechten Sichtverhältnissen und seiner Alkoholisierung von 1,8 Promille heraus.

Wenig glaubwürdig

Die Richterin findet beide wenig glaubwürdig und verurteilt den 20-Jährigen zu fünf Monaten bedingter Haft sowie einer unbedingten Geldstrafe von 70 Tagessätzen á 4 Euro. Der Freund der Schwester, der in der Zwischenzeit von ihr getrennt ist, fasst zwei Monate bedingt aus und muss die Kosten des Verfahrens tragen. Rechtskräftig. - Kurt Berger