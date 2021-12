Bereits zum 5. Mal haben sich die Sportler und Sportlerinnen des Laufteams Gmünd von Stift Zwettl startend auf den Weg gemacht, um das Friedenslicht nach Gmünd zu bringen.



GMÜND (pp). Nach Zwischenstopps in Gradnitz, Unterrabenthan, Kleinwolfgers, Perndorf, Schweiggers, Großreichenbach, Großneusiedl, Waldenstein und Albrechts langte das Friedenslicht am 23. Dezember Abend in der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd ein. Nach einer kleinen Adventandacht konnten sich die Besucher das Licht bereits mit nach Hause nehmen. Pater Georg Kaps dankte dem Team zum Abschluss noch für ihr Engagement.