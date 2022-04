HIRSCHBACH (pp). Gernot Kulis kann als Ö3-Callboy auf mittlerweile 22 Jahre und 1500 Folgen seiner Comedy-Serie zurückblicken. Und dabei ist ihm einiges untergekommen, womit man ein ganzes Abendprogramm füllen kann. Das Hirschbacher Organisationsteam Dieter Edinger, Franz Mayer und Robert Bruckner hat es wieder mal geschafft, ihn mit seinem Programm "Hold the line" ins Waldviertel zu holen. Das Publikum wurde auf eine Reise in die wunderbare Welt der Anrufscherze mitgenommen und durfte so die Highlights wiedererleben.