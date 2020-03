BEZIRK GMÜND. Historisch gesehen war die Lainsitz früher eine wichtige Grundlage für Industrie und Handwerk. Bald nach ihrem Ursprung in der Nähe des Aichelberges bei Karlstift befand sich im Joachimstal die Hirschensteiner Glashütte um die sich damals auch einige Häuser ansiedelten. Unter Bad Großpertholz wurde im 18. Jahrhundert die Papiermühle gegründet, die heute noch existiert.

Die Lainsitz als Wirtschaftsstandort

Das Gabrielental in Weitra, in dem neben der Lainsitz im Jahr 1902 eine Elektrizitätswerk errichtet wurde, wird auch heute noch als Erholungsgebiet genutzt. Hier befand sich Anfang des 20. Jahrhunderts auch ein Bad. In der Stadt Weitra, die damals im Waldviertel ein großes Zentrum für die Wirtschaft war, gab es zahlreiche Mühlen wie zum Beispiel die Waschkamühle, die Seidl- oder Bürgermühle oder die Winklermühle. Die älteste bekannte Mühle wurde im 14. Jahrhundert erwähnt, jedoch aufgrund der bereits im 12. Jahrhundert erfolgten Gründung der Stadt Weitra werden bereits damals die ersten vermutet. Bis zum 16. Jahrhundert existierten in der die Stadt Weitra und Umgebung insgesamt neun Mühlen. Im 13. Jahrhundert wurde auch die Sägemühle in Unserfrau gegründet. Aber auch das Handwerk der Ledergerberei wurde in dieser Gegend an der Lainsitz im "Lederthal" in Weitra ausgeübt. Neben der Gerberei gab es auch Walkmühlen. Das Lederthal wurde um das Jahr 1340 im Zusammenhang mit der Gründung des ehemaligen Bürgerspitals in Weitra, das sich an der Lainsitz befindet, erstmals erwähnt. In diesem Bereich befanden sich im 14. Jahrhundert auch die ersten Malzhäuser, die für die Aufweichung der Gerste viel Wasser benötigten. Der Prozess der Röstung der Gerste war feuergefährlich und ein Standort neben der Lainsitz war ideal. Der damalige Weiherbach, der in diesem Bereich in die Lainsitz mündete war auch ein Standort mehrerer Mühlen.

Ehemaliges Elektrizitätswerk bei Weitra

Das Elektrizitätswerk im Gabrielental bei Weitra.

Das Elektrizitätswerk im Gabrielental bei Weitra wurde im Jahr 1902 im Auftrag der Stadt errichtet. Bei der Mündung des Wultschaubaches in die Lainsitz wurde ein Wehr gebaut, und das Werk lieferte bis zum Anschluss an das Stromnetz im Jahr 1954 Strom. 1970 wurde das Gebäude abgerissen, und seit 1987 befindet sich an dieser Stelle ein Kleinkraftwerk, das wieder das alte Wehr und den Kanal benutzt.

Weiter die Lainsitz hinab hatte der Fluss bei Wielands zwei Verläufe wobei einer für die Auhof Mühle und die Hauptmannmühle, die ihm 19. Jahrhundert bestanden, genutzt wurde.

Diese Karte zeigt eine alte Ansicht nähe Wielands an der jetzigen Bundesstraße.

Die Mühlen wechselten mit ihren Besitzern damals häufiger den Namen, auch aber waren Mühlen nach dem Produkt benannt dass verarbeitet wurde. In Gmünd betrieb die Firma Bobbin eine Sägemühle und in der Mühlgasse in Gmünd befand sich damals die Weißgerber Walke.