Neues Unterstützungsangebot für Frauen und Männer während und nach der Karenz:

050 904 342: Hotline für den beruflichen Wiedereinstieg nach der Babypause

BEZIRK GMÜND. Fast jede fünfte arbeitslose Frau in Niederösterreich ist eine Wiedereinsteigerin nach der Familienpause. Das Arbeitsmarktservice NÖ bietet nun diesen Frauen (und auch Männern!) ein besonderes Service an: Unter der Telefonnummer 050 904 342 bieten AMS-Beraterinnen Personen, die sich bereits während der Karenz in Richtung Arbeitsmarkt orientieren, maßgeschneiderte Information und Beratung.

„Nach der Geburt eines Kindes ist auch die berufliche Zukunft und die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung mit der Arbeit der Eltern zu planen. Gute Vorbereitung ist der erste Schritt zu einem erfolgreichen beruflichen Wiedereinstieg“, freut sich der Geschäftsstellenleiter des AMS Gmünd, Gerhard Ableidinger, ab sofort ein neues Service anbieten zu können, das vor allem Frauen nutzen werden. „Am besten ist es, wenn Arbeitslosigkeit erst gar nicht eintritt. Daher bieten wir Eltern telefonische Beratung bereits während und vor dem Ende des Kindergeldbezuges an“, erklärt Gerhard Ableidinger.

Hotline unter 050 904 342 von Montag bis Freitag

In der ServiceLine, dem AMS-Call Center, wurde ein Expertinnen-Team eingerichtet: 13 Beraterinnen bieten Info und Beratung zu Fragen rund um den beruflichen Wiedereinstieg nach der Babypause. Die Themen, die sie mit den AnruferInnen besprechen sind:

Information zu Karenz und Elternteilzeit

Jobaussichten am (regionalen) Arbeitsmarkt

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Förderangebote des AMS

Kontakt zu weiteren Beratungsstellen in Niederösterreich

Zusendung von Infomaterial und Terminvereinbarung in einer der 22 AMS-Geschäftsstellen in NÖ

Die Hotline für WiedereinsteigerInnen ist unter der Telefonnummer 050 904 342 von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.00 Uhr sowie am Freitag von 7.30 bis 13.00 erreichbar.

2019: 4.702 WiedereinsteigerInnen nach der Babypause arbeitslos gemeldet

Im Durchschnitt des letzten Jahres waren 88 Frauen und 15 Männer nach der Babypause beim AMS Gmünd arbeitslos gemeldet. Damit sind 17,2% der jobsuchenden Frauen Wiedereinsteigerinnen. „Lange Unterbrechungen der Erwerbskarriere haben vor allem für Frauen einen Karriereknick zur Folge. Die Expertinnen unserer Hotline begleiten bei einem möglichst sanften Übergang in die Berufswelt“, so Gerhard Ableidinger.