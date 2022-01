Die Perspektivenwerkstatt gemeinsam mit der Bevölkerung lieferte erste Planungsvarianten zur Neugestaltung des Schremser Hauptplatzes im Zuge des Projekts "Schrems 2030".

SCHREMS. Der Planungsprozess zur Umgestaltung des Hauptplatzes in Schrems geht in die nächste Phase: Bei der zweitägigen Perspektivenwerkstatt im Kulturzentrum wurden gemeinsam mit dem interdisziplinären Planungsteam - bestehend aus Stadtplanern, Landschaftsarchitekten, Verkehrsplanern und Architekten - sowie mit der Bevölkerung und Vertretern aus Politik und Verwaltung, erste Planungsvarianten diskutiert. In den nächsten Monaten werden diese zu konkreten Vorschlägen für die Umgestaltung des Hauptplatzes erarbeitet. Durch die Einbindung der Bevölkerung in der frühen Projektphase soll sichergestellt werden, dass die weiteren Schritte auf einem breiten Konsens aufbauen und die Zukunft des Platzes gemeinsam entwickelt wird.

Input der Bürger

Das Planungsteam (Raumposition, con.sens Mobilitätsdesign, 3:0 Landschaftsarchitektur und ARGE Kratochwil-Waldbauer & Zeinitzer Architekten) traf zunächst auf Vertreter aus Politik, Verwaltung, auf Eigentümer und Gewerbetreibende am Hauptplatz sowie auf Interessensgruppen aus den Bereichen Kultur und Wirtschaft. In Arbeitsgruppen wurden verschiedene Planungsvarianten diskutiert - es wurden also noch keine fertigen Gestaltungskonzepte gezeigt. Am zweiten Tag der Perspektivenwerkstatt wurden die Planungsansätze mit den Bürgern diskutiert und besonders relevante Themen bei einem gemeinsamen Stadtspaziergang am konkreten Ort näher besprochen.

Rund 80 Personen nahmen an der Veranstaltung teil und nutzten die Möglichkeit, mit dem Planungsteam ins Gespräch zu treten und Inputs zur Vertiefung der Planungsvarianten zu geben. Im nächsten Schritt wird nun, aufbauend auf den Ergebnissen der Gespräche, das Konzept erarbeitet. Konkret soll dabei die Basis für eine kurz-, mittel- und langfristige Perspektive zur Umgestaltung des Hauptplatzes geschaffen werden. Im Mai 2022 soll dann das Entwicklungskonzept im Rahmen einer Bürger-Veranstaltung in Schrems der Öffentlichkeit präsentiert und zur Diskussion gestellt werden.