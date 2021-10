Quälen oder gröbliche Vernachlässigung jüngerer oder wehrloser Personen nennt es das Strafgesetzbuch und so lautete auch der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen eine 40-Jährige aus dem Bezirk Gmünd bei der Verhandlung am Landesgericht Krems. Die Frau soll ihren jetzt neunjährigen Sohn von September 2018 bis November 2020 nicht in die Schule geschickt und auch nicht ausreichend zuhause unterrichtet haben. Ihr Sohn soll aus diesem Grund ein Bildungsdefizit von zwei Schuljahren erlitten haben und in seiner geistigen Entwicklung erheblich geschädigt worden sein.

Nicht geständig

Die Angeklagte zeigte sich vor Gericht nicht geständig aber reuig. Sie würde das jetzt mehr nicht so machen. Sie sagte, dass sie ihren Sohn die fragliche Zeit über sehr wohl unterrichtet habe. Während des ersten Schuljahres sei die Familie in Deutschland aufhältig gewesen und man hätte sich Unterrichtsunterlagen aus dem Internet besorgt. Nach der Rückkehr nach Österreich habe man auf Schulbücher einer Schule in der Nähe zurückgegriffen. Der Hausunterricht sei behördlich genehmigt worden, jedoch sei die Familie viel auf Reisen gewesen.

Schwer getan

Ihr Sohn habe sich beim Lernen sehr schwer getan, sagte die Mutter. Sie habe ihn mehrere Stunden am Tag unterrichtet. 2019 war bei dem Kind ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) und Legasthenie festgestellt worden. Der Ex-Ehemann sagte über die Lernmethoden aus, dass man überwiegend in der Natur unterrichtet habe. So habe man Zahlen und Buchstaben in den Sand geschrieben.

Zwei Jahre zurück

Laut eines Gutachtens ist das Kind bei Allgemeinbildung und schulischen Leistungen zwei Jahre zurück. Bei einem geregelten Schulbesuch wäre der Bub in seinen Leistungen wesentlich weiter entwickelt. Die Mutter wurde im Sinne der Anklage zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt. Die Beschuldigte bereute, ihren Sohn nicht zur Schule geschickt zu haben. Nicht rechtskräftig.