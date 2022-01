Die Polizei konnte gestern einen Ladendieb in Gmünd stellen.

GMÜND. Ein 25-jähriger tschechischer Staatsangehöriger stahl am 24. Jänner gegen 18 Uhr in den Geschäften Takko und Libro in Gmünd Kleidung und elektronische Geräte im Gesamtwert von rund 100 Euro. Als er den Libro verließ, schlug die elektronische Diebstahlsicherung an und der 25-Jährige flüchtete in Richtung Bahnhof.

Beamte der Polizeiinspektion Gmünd konnten den Täter nach lokaler Fahndung im Bahnhof Gmünd mit den gestohlenen Waren antreffen. Er wurde kurzfristig festgenommen und zur weiteren Amtshandlung auf die Polizeiinspektion gebracht. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Krems auf freiem Fuß angezeigt und er wurde an die tschechische Polizei übergeben.