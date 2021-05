Der Lastkrafttheater-Truck bringt auch heuer wieder mit seiner einzigartigen Bühne das Lachen vor die Haustüre.

GMÜND Das Lastkrafttheater tourt mit seinem Theater-LKW durch Wien und Niederösterreich. Unter der Regie von Nicole Fendesack präsentieren die Initiatoren David Czifer und Max Mayerhofer die Komödie "Höllenangst" von Johann Nepomuk Nestroy. Am 11. Juni um 19:30 wird in Gmünd am Stadtplatz gespielt.

Bezirksblätter: Wie haben Sie vergangenen Monate bzw. die Zeit der Lockdowns genutzt?

David Czifer: Uns ist wirklich eine große Last von den Schultern gefallen, als wir wieder spielen durften. Hinter uns liegt auch heuer wieder eine herausfordernde Zeit, die letzten Monate waren sehr schwierig, trotzdem haben wir uns sehr gefreut, dass wir immer weiter proben konnten.

Max Mayerhofer: Kunst und Kultur und vor allem Unterhaltung sind wichtiger denn je. Theater, Schauspiel und Kunst im Allgemeinen können ein Bindeglied für die Gesellschaft sein. Wir möchten mit dem Lastkrafttheater Orte der Begegnung schaffen, Orte an denen gesellschaftlicher Austausch stattfinden kann. Diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst und glauben auch, dass die Gesellschaft solche Orte mehr denn je benötigt.

DC: Das Lastkrafttheater bringt nun schon in der neunten Saison Freude, Unterhaltung und ein Spektakel zu den Menschen. Dafür stehen wir und wir haben uns dank unseren Sponsoren, wie der Fachgruppe für das NÖ Güterbeförderungsgewerbe, der WK NÖ, der AK NÖ und unserem Publikum, eine große Fangemeinde in Ostösterreich erarbeiten können. Wir freuen uns sehr, wieder auftreten zu können!

Was erwartet die Zuschauer heuer beim Lastkrafttheater?



MM: Heuer spielen wir Höllenangst von Johann Nestroy, ein sehr unterhaltsames Stück, das aber auch sozialkritisch ist. Wir haben es ausgesucht, weil wir wieder einmal einen Nestroy spielen wollten und sich das Stück besonders gut für unsere ungewöhnliche Bühne eignet. Erstmals wird auch der ganze LKW bespielt, einige Szenen spielen auch im Führerhaus.

DC: Für uns ist es wichtig, die Leute zu unterhalten und unserem Publikum einen lustigen Abend bei FREIEM EINTRITT bieten zu können. Deswegen wollen wir immer Komödien spielen, es müssen laute und turbulente Stücke sein, die am LKW gut ankommen. Wir sind der Meinung, dass unser Publikum in diesen komplizierten Zeiten bei uns seine Probleme vergessen möchte und herzhaft lachen will.

MM: Bleibt nur noch sagen: Schau’n Sie sich das an!

Wie sieht der Tourplan 2021 aus, wieviele Vorstellungen sind geplant?

DC: Wir versuchen mit unserem Lastkrafttheater-Truck alle Regionen Niederösterreichs zu besuchen, versuchen immer wieder neue Regionen unseres schönen Bundeslandes zu bereisen, kommen so auch in Gemeinden, die kein eigenes Theater haben. Manche Gemeinden so wie Gmünd sind schon seit Anbeginn dabei und wir freuen uns sehr, dass uns unser Publikum schon so lange die Treue hält und immer wieder mit uns auf die Reise geht. Wir spielen heuer über 26 Vorstellungen in Wien und NÖ.

MM: Der Eintritt ist Dank unserer Unterstützer, wie dem Land NÖ und der Fachgruppe für das NÖ Güterbeförderungsgewerbe, der AK NÖ und der WK NÖ frei und wir laden alle zu einem entspannten, humorvollen Abend unter Sternen ein.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gelten bei den Vorstellungen?

DC: Die Auflagen bei den einzelnen Auftritten werden in Zusammenarbeit mit den Gemeinden umgesetzt. Es gibt gute Sicherheitskonzepte, alle gültigen Maßnahmen werden eingehalten, darauf achten wir alle penibel.

MM: Das Konzept des Lastkrafttheaters ist aber sicher eine Theaterform, die krisensicherer ist, als das herkömmliche Theater, da bei uns der Mindestabstand im Publikum leicht gewahrt werden kann und wir im Freien spielen. Es ist also das Konzept der Stunde und so kann ein wunderbarer Theaterabend garantiert werden.

DC: Die Erfahrungswerte sind sehr gut, wir haben 2020 gesehen, dass das Publikum sich gut an die neue Situation anpassen kann und dass alle sehr diszipliniert damit umgehen. Wir freuen uns auf Sie und auf den Auftritt am wunderschönen Stadtplatz in Gmünd!