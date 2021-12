In Gmünd wurde am Samstagnachmittag gegen die Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen demonstriert.

GMÜND. Menschen aus allen Ecken des Waldviertels strömten am Samstag zum Protestmarsch bzw. Demo-Spaziergang in Gmünd. Bei der Kundgebung beim Sammelpunkt am Schubertplatz in Gmünd-Neustadt waren über 1.500 Teilnehmer anwesend. In den Reden wurden die Corona-Maßnahmen der Regierung und die bevorstehende Impfpflicht kritisiert. Anschließend marschierte der Demo-Zug durch die Straßen, vorbei an der Herz-Jesu-Kirche und durch die Einkaufsmeile zurück zum Startpunkt. Die über zweistündige Veranstaltung verlief im Großen und Ganzen friedlich und diszipliniert, dennoch gab es mehrere Anzeigen.

Rund 30 Polizisten waren im Einsatz. Unterstützt wurden sie von einem eigenen Ordnerteam des Veranstalters.