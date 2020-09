LHStv Franz Schnabl besuchte Schrems und Bgm. Karl Harrer im Rahmen der Gemeindebesuchstour

SCHREMS. Ein besonderes Projekt stellte Bürgermeister Karl Harrer beim Gemeindebesuch von LHStv. Franz Schnabl in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Stolz berichtet Harrer von der Ökostation Waldviertel in Kooperation mit dem Bundesamt für Wasserwirtschaft: „Die Ziele der Ökostation sind die Verbesserung der Wasserqualität, die Förderung einer nachhaltigen Produktion und Teichwirtschaft sowie einer Verbesserung der Produktqualität. Ein Schwerpunkt liegt dabei auch auf der Aus- und Weiterbildung – eigene Kurse werden angeboten, aber auch bei der Berufsausbildung im Bereich der Fischereiwirtschaft mitgearbeitet.“ Nunmehr wird das dafür von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Haus um ca. 100.000 Euro generalsaniert.„Ökologie-Projekte in Zeiten der Klimakrise sind - neben der optimaler Ausstattung der Gemeindeinfrastruktur, der Bildungs- und Kinderbetreuungslandschaft und dem Angebot von leistbaremWohnraum bzw. hoher Attraktivität für Betriebsansiedelungen - essentielle Aufgaben im Sinne der BürgerInnen“, reagiert LHStv. Franz Schnabl erfreut über die zahlreichen Projekte, die in Schrems umgesetzt bzw. diskutiert werden: „Herzliche Gratulation an Bgm. Harrer und sein Team zu dieser umsichtigen Arbeit!“Ein paar Sorgenfältchen kann man in der schweren Zeit der Gesundheitskrise jedoch in keiner der Gemeinden verbergen. So beträgt der Einbruch der Ertragsanteile in Schrems, der im Juni erstmals ersichtlich wurde, mehr als 80.000 Euro. Die Ertragsanteile sind von 266.411,46 Euro im Juni 2019 auf 183.180,75 Euro geschrumpft. „Dieser Einbruch und das monatlich auf längere Dauer, ist selbstverständlich spürbar im Gemeindebudget“, meint Harrer und erwartet keine allzu schnelle Entspannung der Situation.Die Gemeinden seien es gewesen, die die Krise gut gemanagt und die Maßnahmen hervorragend unterstützt und umgesetzt hätten, sagt LHStv. Franz Schnabl: „Sie brauchen jetzt die Unterstützung von Land und Bund, um ihnen den finanziellen Boden nicht vollständig zu entziehen. Die SPÖ fordert deshalbdie 100-prozentige Abgeltung des finanziellen Ausfalls für die Gemeinden und ein Konjunkturpaket für die Ankurbelung der regionalen Wirtschaft. Denn die Gemeinden sind nicht nur der größte Arbeit-, sondern auch der größte Auftraggeber in den Regionen.