Im Waldviertel sind Krippenbauer selten. Thomas Diesner aus Dietweis frönt diesem wunderbaren Hobby.

DIETWEIS. "Gebastelt hab ich schon immer gern, am liebsten war mir Holz", und das glaubt man Thomas Diesner sofort, wenn man ihn besucht: Das Holzhaus des Krippenbauers aus Dietweis ist ein wahrhaftes Füllhorn an kreativen Ideen aus Holz.

Schon als kleiner Bub hat Thomas Diesner Tischlereiluft schnuppern dürfen – in der Werkstatt seines Opas. Die Lehre als Tischler schien vorprogrammiert: "Den Lehrplatz hatte ich quasi schon in der Tasche, aber es kam wieder mal anders, als man denkt." Jahre später brachte ihn seine nunmehrige Ehefrau auf die Idee, die noch immer vorhandene Leidenschaft für Holz und Basteln im Krippenbauen zu bündeln. Das Interesse war geweckt, und nachdem auch die Verwandtschaft wahrhaftig beglückt war, folgten der Besuch einer Schnitzschule und eines Krippenbaukurses – und die Liebe zum Krippenbau wuchs.

Weg zur Perfektion

"Ich bin ein Perfektionist. Für eine 60 x 40 cm große Krippe brauche ich gut und gerne 80 bis 100 Stunden", so Thomas Diesner. Dazu kommt noch das Material, das er zum Teil im Wald findet. Zapfen, Schwämme und Sonstiges sammelt er während der wärmeren Jahreszeiten, und im September zieht es ihn wieder in die Werkstatt. In dieser zaubert der nach vierjähriger Ausbildung geprüfte Krippenbauer am liebsten aus Zirbenholz und Buchenwurzelstöcken ("kurz vorm Vermodern") seine großen und kleinen Wunderwerke. Diese glänzen mit viel Liebe zum Detail: "Bei mir ist jede Krippe beleuchtet!" Dies in Verbindung mit Holz und anderen Werkstoffen wie Stein oder Styrodur fordert handwerkliche Vielseitigkeit. So ist Thomas Diesner gleichzeitig Maler, Tischler und Elektriker – alles autodidaktisch angeeignet! "In meinen Anfangszeiten waren Steinwände wirklich aus Stein, da brauchte man zwei Leute, um eine 40 x 60 cm große Krippe zu tragen."

Krippe heute



Auch wenn modernere Materialien Einzug halten, wird die Arbeit nicht weniger. "So eine Krippe ist kein Souvenir, die kauft man nicht im Vorbeigehen", weiß Thomas Diesner aus Erfahrung. Man kann Thomas Diesner mit seinen Meisterwerken bei Adventmärkten antreffen, aber er macht das nicht, um reich zu werden, alleine die in den Krippenbau investierte Zeit wäre nicht zu bezahlen. Wenn man die Stunden rechnet, wird klar, dass Diesner-Krippen liebevoll gestaltete Einzelstücke sind, in die der Erbauer sein Herzblut gelegt hat. "Wenn es früh dunkel wird, verbringe ich oft lange Abende in der Werkstatt, Samstag und Sonntag bis elf Uhr nachts, das entspannt und die Zeit vergeht wie im Flug", sagt Diesner, der dieses wunderbare Hobby als Ausgleich zum Beruf nutzt, und ergänzt: "Das Schönste ist für mich, wenn jemand mit dem, was ich mache, Freude hat."