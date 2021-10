Nach langer Corona-Pause öffnet das Schwimmbad in der Litschauer Schulstraße 7-9 wieder.

LITSCHAU. Das Relax Hallenbad in Litschau ist seit 28. September wieder geöffnet und soll auch bis 31. März benutzbar sein. Montags bleibt es geschlossen. Dienstags bis freitags ist von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet. An Samstagen und Sonntagen ist das Bad von 15.00 Uhr bis 21.00 Uhr offen.

Unter dem Motto "Gesundes Litschau" wird "Aqua-Spaß" für Kinder angeboten. Spiele mit Gleichaltrigen unter sportwissenschaftlicher Leitung werden für 5 bis 9-Jährige (jeweils 13.30 bis 15.00 Uhr) angeboten und für 10 bis 14-Jährige (jeweils 19.30 bis 21.00 Uhr). An drei Samstagen (27.11., 4.12. und 11.12.) finden die Kurse statt.

Anmeldung bei der Gesundheitskoordinatorin Regina Thür: r.thuer@litschau.at, Tel.: 02865/219 21.

Außerdem plant das HAllenbad Litschaueinen Schwimmkurs für Kinder in den Weihnachtsferien. Interessierte melden sich bei Herrn Böhm am Gemeindeamt Litschau (02865/219-16). Die Organisation der Schwimmkurse erfolgt dann je nach Bedarf.