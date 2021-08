Ein 36-Jähriger beschädigte die gesamte Inneneinrichtung des Bahnhofsgebäudes.

PÜRBACH. Am 5. August gegen 06:45 Uhr beschädigte ein 36-jähriger Mann aus der Gemeinde Schwarzenau am Bahnhof in Pürbach, Gemeindegebiet Schrems, insgesamt drei Eingangstüren sowie die gesamte Inneneinrichtung des Bahnhofsgebäudes. Die Tat wurde von einer Zeugin beobachtet, welche die Polizei verständigte. Der Mann konnte noch am Tatort festgenommen werden.

Als Grund für die Tat gab der 36-Jährige an, dass er verärgert und frustriert sei, da sein Auto kaputt und er seit mehreren Jahren drogenabhängig sei. Laut Auskunft der ÖBB dürfte der Sachschaden am Bahnhofsgebäude mehrere tausend Euro betragen. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau auf freiem Fuß angezeigt.