Volkspartei-Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger wurde vor kurzem zur Schulrätin ernannt. Aus diesem Grund gratulierte ihr Landtagsabgeordnete Margit Göll sehr herzlich und stellte sich mit einem Blumengruß bei ihr ein.

HEIDENREICHSTEIN. Margit Weikartschläger steht seit dem Jahr 1982 im Dienst des Landesschulrats für Niederösterreich. Sie war bei der Gründung der ARGE Schulspiel und der Begabtenakademie aktiv beteiligt. Für die Pädagogische Hochschule war sie in der Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern tätig. Durch ihre Arbeit wurde die Mittelschule Heidenreichstein zur ersten Naturpark-Mittelschule in Niederösterreich. Weikartschläger ist als langjährige Klassenvorständin und Lerndesignerin, welche in Teamarbeit mit den Lehrenden und mit den Schülerinnen und Schülern Projekte organisierte und Musicals aufführte, tätig. Das Ernennungsdekret wurde ihr zu Schulschulschluss von Schulqualitätsmanager Fritz Laschober überreicht.