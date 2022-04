Die SPÖ will sich für mehr Sicherheit beim Pendeln mit dem Fahrrad einsetzen. Fahrradboxen, die es zum Beispiel bereits in Kärnten gibt, sollen Fahrräder vor Vandalismus, Beschädigung und Diebstahl schützen.

GMÜND. Die berühmte "Letzte Meile", also der Weg vom/zum Bahnhof oder zur Bushaltestelle, stellt gerade am Land immer noch das größte Hindernis bei der verstärkten Nutzung klimaschonender Öffentlicher Verkehrsmittel dar. Auch hier könnte vermehrt auf das Fahrrad zur An- und Abreise gesetzt werden. Pendler kennen allerdings das Problem: Das einfache Sichern des Fahrzeuges mittels Fahrradkette reicht oft nicht aus. Bei der Rückkehr fehlen oft einzelne Fahrradteile, Bereifung, oder sogar das ganze Fahrrad. Das ist nicht nur ärgerlich und kostet Geld und Nerven, es ist auch gefährlich und zum Pendeln unbrauchbar, wenn am für die Heimfahrt benötigten Fahrzeug plötzlich Teile oder die Räder fehlen.

Aus diesem Grund haben sich die SPÖ-Ortsorganisationen Großdietmanns, Waldenstein und Gmünd zusammengetan und gemeinsam ein Konzept erarbeitet, wie man diese Situation verbessern könnte. "Nach zahlreichen Recherchen stießen wir auf das bereits im Land Kärnten umgesetzte Konzept der versperrbaren Fahrradboxen – kleine Container, in denen sowohl das Fahrrad, als auch Helm, Überbekleidung und ähnliches sicher verwahrt werden können", erklärt die SPÖ. Die Container in Kärnten werden jeweils für ein Jahr fix vermietet. Ausser ein befestigter Untergrund und etwas Platz für den Container sind keinerlei bauliche Massnahmen notwendig. Versperrt wird die Radbox klassisch mittels Schlüssel - zwei Stück werden pro Box ausgegeben. Die Radbox ist für ein Fahrrad ausgelegt, es können aber auch zwei Fahrräder darin bequem Platz finden. Das Fahrrad sei somit wesentlich sicherer untergebracht als jeder PKW.

Am 8. April trafen sich die Vertreter der SPÖ-Organisationen mit den Verantwortlichen der ÖBB am Bahnhof Gmünd, um das Konzept vorzustellen und gleich eine Vor-Ort-Begehung durchzuführen. Im Bereich der bestehenden überdachten Fahrradständer wäre auch Platz für die ersten Boxen eines Pilotbetriebes vorhanden. "Seitens der ÖBB herrschte reges Interesse an dem Projekt. Sie werden den Vorschlag nun in den verantwortlichen Stellen prüfen. Natürlich liegen hier noch einige Schritte bis zur Realisierung vor uns, wir sind aber zuversichtlich, dass wir hier gemeinsam eine klare Verbesserung für die pendelnde Bevölkerung und zur Attraktivierung der Bahn schaffen können", so die SPÖ.