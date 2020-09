Trio fühlte sich gestört, stürmte den Nachbarsgarten und drohte vierköpfiger Gruppe mehrfach mit dem Tod.



AMALIENDORF. "Eine Stunde gebe ich euch noch, dann räume ich euch weg, ihr Missgeburten" oder "Ihr gehört alle ins Grab" diese und ähnliche deftige Drohungen stieß ein junger Mann von einem Balkon eines Hauses in der Mittelstraße am Samstag gegenüber seinen Nachbarn aus. Der Grund: Dort hatte eine Familie den Geburtstag einer 58-Jährigen gefeiert. Es wurde gegrillt und als es dämmerte ein Feuerkorb entzunden. Davon fühlte sich der deutlich alkoholisierte Mann offenbar provoziert und rief eingangs erwähnte Drohungen in den gegenüberliegenden Garten.

Angreifer in Unterhosen

Ernst wurde die Sache, als der Mann plötzlich mit einem Schlagstock bewaffnet in die Einfahrt der Feiernden stürmte und dort die Gäste einmal mehr mit dem Tod bedrohte. Während die Vier den Angreifer verjagen konnten, überwanden zwei weitere Personen, ein Mann und eine Frau, die Einfriedung hinter dem Haus und wollten ebenfalls auf die Teilnehmer der Grillfeier losgehen. Auch der erste Angreifer kehrte zurück und begann lautstark Todesdrohungen gegen die Familie auszustoßen. Beide Herren waren nur mit Unterhosen bekleidet, diese zogen sie auch mehrfach vor der vierköpfigen Gesellschaft herunter. Mit den Worten "Geh ma ham, diese Kreaturen sind es net wert", verschwanden die Angreifer zurück in ihr Haus in der Mittelstraße.

Kurz darauf trafen insgesamt zehn Polizeibeamte ein. Die Verdächtigen sind mehrfach einschlägig vorbestraft, auch das Jugendamt wurde bereits in der Vergangenheit eingeschaltet. Die Angreifer wurden bei der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.