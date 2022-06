Der Sound von hunderten Musikern aus ganz Österreich ertönte am 26. Juni 2022 über ganz Wien. Mit dabei: Die jungen Geschwister Dean und Amy sowie Sängerin Lisa-Vicky aus dem Bezirk Gmünd.

WIEN/BEZIRK GMÜND. Das diesjährige "88.6 Rock-Together" kehrte nach dem Riesenerfolg im letzten Jahr noch größer und lauter auf die Wiener Donauinsel zurück. Als Teil des Line-Ups beim Donauinselfest performte die größte Rockband der Welt in Begleitung des Orchesters MEA-Symphonics den Song "Smells Like Teen Spirit" von Nirvana. Zu Ehren des kürzlich verstorbenen Künstlers Willi Resitarits gab die Band auch den "57er Chevy" zum Besten und schuf ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten. Mit einer aufwendigen Filmproduktion hielt 88.6 die gemeinsame Performance beider Songs fest. Die Ergebnisse werden am 1. und 8. Juli veröffentlicht.