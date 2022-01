Wenn es so weitergeht, müssen sich die beiden Kontrahenten aus Bad Großpertholz bald eine Wohnung in Krems nehmen. Zum wiederholten Mal trafen sich der jetzt 70-Jährige und sein 57-jähriger Nachbar am Landesgericht. Zuletzt war der 70-Jährige im Mai 2021 zu drei Monaten Haft verurteilt worden. Zuletzt war sein Kontrahent im Dezember freigesprochen worden, wir berichteten.

Schneeschaufeln

Ein Vorfall vom November 2021 hatte jetzt wieder ein gerichtliches Nachspiel. Die Nachbarn waren sich beim Schneeschaufeln in die Haare geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 70-Jährige zu seinem Nachbarn gesagt haben: „Oa Joahr gib i da nu, daun bist nimma do, du host do kann Grund, dei Grund is oben in Korlstift.“

Friedhof gemeint

Der wegen gefährlicher Drohung Angeklagte meinte damit den Friedhof. Dann setzte er noch „waun i durchdrah is vorbei mit dir, daun host es überstaundn“ nach. Die Verhandlung gestaltete sich durchaus turbulent, da der Beschuldigte die Richterin wiederholt unterbrach und sich mehrere Ermahnungen einholte.

Tonaufnahme

Er bestritt die Äußerungen, allerdings lag dem Gericht ein Tonprotokoll der Drohungen vor. Diesmal setzte es für den 70-Jährigen sieben Monate Haft. Eine bedingte Haftstrafe von sechs Monaten wurde widerrufen. Macht mit den drei Monaten vom Mai 2021 und den neuen sieben Monaten insgesamt 16 Monate, die der Mann ins Gefängnis muss.

Keine Zeit für Haft

Abschließend meinte der Verurteilte, er hätte keine Zeit fürs Gefängnis, er habe sehr viel Arbeit. Nicht rechtskräftig. Mittlerweile hat sich dem jahrelang schwelenden Streit auch die ORF-Sendung „Am Schauplatz“ angenommen. -Kurt Berger