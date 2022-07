Kommissar Hubert "Wunschi" Wunsch und seine Kollegin Jenny Pichler müssen in ihrem zweiten Fall rasch feststellen, dass in der Schlagerbranche nicht alles eitel Wonne ist.



BEZIRK GMÜND. "Thermentod" heisst der erste, ironisch-witzige Provinzkrimi von Daniel Fuchs, der im vergangenen Jahr erschienen ist. Nach dessen großartigem Erfolg wurde nun der nächste Teil mit dem Titel "Schlagertod" veröffentlicht. Bereits im November 2021 hatte Fuchs im BezirksBlätter-Gespräch angekündigt, dass er eine ganze Krimireihe rund um sein Alter Ego, Kommissar Hubert Wunsch, plant.

Die Handlung

Mitten unterm Auftritt bricht die bildhübsche, junge Schlagersängerin Vanessa Lang auf der Bühne zusammen. Kommissar Hubert Wunsch sitzt mit seiner Mutter im Publikum. Er glaubt nicht an einen Kreislaufkollaps, wurde "Everybody’s Darling" etwa vergiftet? Über all den Eifersüchteleien und Gehässigkeiten kommt "Wunschi" einem dunklen Geheimnis auf die Spur. So manch menschlicher Abgrund tut sich auf – und der Kommissar wird auf eine harte Probe gestellt.

Kommissar Hubert Wunsch ermittelt