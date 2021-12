In Niederösterreich gibt es 350 Fleischerbetriebe, die regionale, handgemachteFleisch- und Wurstwaren nach eigener Rezeptur bieten. Die Fleischermeister und - meisterinnen sind seit Jahrzehnten verlässliche Partner, wenn es um beste Qualität, regionale Herkunft, präzises Handwerk, indiviuelle Beratung und faire Preise geht. Das Fleisch stammt aus der Region und auch die gesamteWertschöpfung findet ausschließlich in Niederösterreich statt. Das Logo 100%Österreich garantiert Ihnen, dass die Tiere hierzulande geboren, aufgezogen undgeschlachtet werden.

Überzeugen Sie sich selbst: Statten Sie dem Fleischerbetrieb in Ihrer Nähe einenBesuch ab und holen Sie sich frisches Fleisch für Ihre Lieblingsfleischgerichte!

Hier noch ein Rezept-Tipp von der Fleischerei Fichtenbauer aus Gmünd: Schweinsrouladen in Wurzelsauce mit Salzkartoffeln

Fleischerei Fichtenbauer empfiehlt für dieses Gericht einen Schlussbraten oder das Fricandeau des Schweines zu verwenden, das sich dieses Fleisch am besten zum Rollen eignet. Beides sind Stücke des Schlögels oder Hinterbeines.

Folgende Zutaten benötigen Sie für 4 Personen:

4 Schweinsschnitzel vom Schluss bzw. Frikandeau a 18 dag

8 Scheiben Frühstücksspeck

Karotten

Sellerie

Essiggurken

Zwiebel

Senf

Rindsuppe

Sauerrahm oder Schlagobers

1/8 Rotwein

Nun zur Zubereitung:

Schneiden Sie die Karotten, den Sellerie und die Essiggurken in Streifen und klopfenSie das Fleisch flach. Platzieren Sie nun den Frühstücksspeck darauf und bestreichen Sie alles mit Senf. Ähnlich wie bei der Rindsroulade, wird das Fleisch nun mit je 3 bis 4 Streifen Karotten, Sellerie und Essiggurken bedeckt. Jetzt rollen Sie die Roulade vorsichtig zuammen und verschließen diese mit einem Bindefaden. Außen können Sie je nach Geschmack leicht salzen und pfeffern. Braten Sie zuerst die Rouladen in einer Pfanne an allen Seiten scharf an, anschließend kann das nicht verarbeitete Gemüse in Würfelform ebenso verbraten werden. Danach löschen Sie das Gemüse mit etwas Rotwein ab, lassen es kurz aufkochen und gießen es mit Rindsuppe auf. Die Rouladen kommen nun wieder in den Saft. Lassen Sie sie nun ca. 1 Stunde dünsten. Der Saft wird zum Schluss mit dem Mixstab püriert und mit Rahm oder Schlagobers abgeschmeckt.

Im Fleischereibetrieb in Ihrer Nähe werden Sie gerne noch einmal über die genaue Zubereitung und die Wahl des richtigen Fleischstückes beraten. Sie wollen mehr über die verschiedenen Fleischsorten wissen? Sie sind noch auf der Suche nach saisonalen Rezepttipps oder gar der Fleischerei in Ihrer Nähe? Dann besuchen Sie die Niederösterreichischen Fleischer unter noefleischer.at und erfahren Sie alles rundum das Handwerk.

Viel Spaß beim Nachkochen – Ihre Fleischerei Fichtenbauer!