Ortsdurchfahrt von Eggern wurde verkehrssicher ausgebaut

EGGERN. Landtagsabgeordnete Margit Göll nimmt am 31. Juli 2020 die Fertigstellung der Arbeiten für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Eggern im Zuge der Landesstraße L 63 vor. Auf Grund eines angrenzenden Objektes wies die Landesstraße L 63 im Ortsgebiet von Eggern eine unübersichtliche Linienführung mit daraus sich ergebenden Sichtbehinderungen auf. An der Kreuzung der Landesstraße L 63 mit der Landesstraße L 8178 im Bereich der Kirche kam es immer wieder zu Problemen im Begegnungsverkehr, vor allem mit LKW’s. Zwischen den beiden Kreuzungen mit der Landesstraße L 8178 wies die Fahrbahn der Landesstraße L 63 Schäden an der Deckschichte auf. Auch die Gehsteige waren sanierungsbedürftig. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Eggern entschlossen, den gegenständlichen Abschnitt der L 63 im Ortsgebiet von Eggern verkehrssicherer auszubauen. Durch die Einlösung des Objektes konnte nunmehr das Bauvorhaben realisiert werden und die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen erhöht werden.

Ausführung

Auf einer Gesamtlänge von rund 300 m wurde an der Landesstraße L 63 zwischen den beiden Kreuzungen mit der Landesstraße L 8178 die Deckschicht erneuert. Vereinzelt war es auch erforderlich kleinflächige Sanierungen in der bituminösen Tragschicht vorzunehmen.

Durch die Optimierung des Fahrbahnverlaufes der Landesstraße L 63 im Kreuzungsbereich mit der Landesstraße L 8178 konnten die Gegenverkehrsprobleme gelöst werden.

Die Fahrbahn wurde entsprechend den örtlichen Verhältnissen und Verkehrserfordernissen in einer Breite von 6,00 bis 7,50 m ausgeführt.

Für einen optimalen Abfluss der Oberflächenwässer wurden die Quer- und Längsneigungen der Landesstraße L 63 neu hergestellt.

Als Abgrenzung zum Fließverkehrs wurden die Randsteine entlang der Landesstraße L 63 saniert bzw. neu versetzt.

Ebenso wurden die bestehenden Gehsteige saniert.

Als Abgrenzung zu einen Nebenfläche wurde eine rund 20 m lange und im Mittel rund 1,50 m hohe Natursteinmauer errichtet.

Auch auf die Grünraumgestaltung wurde ein Augenmerk gelegt, welche in Zukunft dem Ort ein harmonisches Aussehen verleiht.

Die Bauarbeiten wurden mit Genehmigung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Ludwig Schleritzko von der Straßenmeisterei Dobersberg in Zusammenarbeit mit den Baufirmen der Region in einer Bauzeit von rund 2 Monaten durchgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 67.000 Euro wobei rund 45.000 Euro auf das Land NÖ und rund 27.000 Euro auf die Marktgemeinde Eggern entfallen.

Der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Eggern bedanken sich bei den VerkehrsteilnehmerInnen und AnrainerInnen für ihr Verständnis während den Bauarbeiten.