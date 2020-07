GMÜND. Nach den coronabedingten Schließungen aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus eröffnet nun das Krankenhaus-Buffet "Gustav K." im Landesklinikum Gmünd als eines der letzten. Der Grund für die lange Verzögerung liegt laut kaufmännischem Leiter des Landesklinikums Gmünd an den räumlichen Begebenheiten: "Die Räumlichkeiten waren im Landesklinikum Gmünd andere als in anderen Landeskliniken. So ist das Krankenhaus-Buffet mit seinen Sitzgelegenheiten kein baulich abgegrenzter Raum und offen in Richtung Wartebereich und Eingangshalle."

Nur für Patienten und Besucher

Aufgrund der nach wie vor bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und der damit verbundenen Zugangskontrollen kann das Krankenhaus-Buffet nur für stationäre PatientInnen und deren Besucher sowie für ambulante PatientInnen öffnen.

Allen anderen "Straßengästen", die sich nicht aus den vorhin genannten Gründen im Landesklinikum Gmünd aufhalten, bleibt der Zugang zum Buffet verwehrt.