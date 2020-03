GMÜND (mm). Eine wechselseitige Beziehung, die über Jahrhunderte den Alltag in unserem Land geprägt hat, stand am Abend des 2. März im Hotel Goldener Stern in Gmünd zum angeregten Gespräch - welches aufgrund des Podiums sich als durchaus spannungversprechend angekündigt hatte und auch wurde: ÖVP Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und Diözesanbischof Alois Schwarz stellten sich den Fragen von Bezirksblätter-Chefredakteur Oswald Hicker - und denen der zahlreichen Gäste.

Wer darf wie viel?

Wie politisch sieht sich der Bischof? "Priester dürfen politisch sein, aber Parteipolitik hat hier nichts zu suchen", so Schwarz, "ich habe zu Hause gelernt, politische Meinungen auszutauschen." Bernhard Ebner hob die tiefe Verwurzelung von Gesellschaft und Politik in der Religion hervor: "Man wird schon in die Kirche geboren, mein Onkel war Pfarrer, das prägt." Dass religiöse Werte in der Politik gefragt sind, steht für ihn außer Frage - ebenso wie die Wichtigkeit von Begleitern aus der Kirche.

Wandel der Kultur

Aufholbedarf sieht Schwarz im Respekt - allerorts, jedoch auch im Umgang mit der Kirche: "Heute glaubt man, alles einfach sagen zu können, soziale Medien vereinfachen dies natürlich. Jedoch: Wer was sagt, muss damit leben, dass es retour kommt!" Dass Diskussionen heute schnell nach oben (mithin zu ihm) gehen, anstatt wie früher erst am Wirtshausstammtisch durchleuchtet zu werden, sei ebenso ein Problem, das durch soziale Medien entstanden sei, so Ebner. Das Internet sorge natürlich für einen regen Austausch: "Das Netz ist der Nährboden für Unfrieden und Haß", so Schwarz, der ebenso wie sein Gesprächspartner eine Verschärfung der Sprache ortet, welcher oftmals die Tat folge. Sich aus den neuen Medien auszuklinken, sieht Schwarz nicht als zielführend - im Gegenteil: "Ich habe selbst eine Facebook-Seite, und wir müssen verstärkt kundenorientiert sein. Dabei sind soziale Medien heute nicht mehr wegzudenken!"

Hüttenwirte und Landschaftsgestalter

Dass Pfarrer und Politiker immer im Amt sind, stellt eine weitere Gemeinsamkeit dar. Schwarz bezeichnete die Pfarrer als Hüttenwirte: "Jeder kann kommen, er kann sich laben, etwas erzählen und auch jederzeit wieder gehen - eben wie auf einer Berghütte!" In dieser Freiheit sehe er die Kirche gerne, dann kämen die Leute auch gern. Eine Berghütte ohne die schöne Landschaft rundum sei aber auch nicht zielführend, und hier käme die Politik ins Spiel - als der Landschaftsgärtner, der für das passende Umfeld sorgt.

Mitgliedermangel allerorts

Sowohl Politische Parteien als auch die Kirche haben Nachwuchssorgen. Mit der Frage von Oswald Hicker konfrontiert, ob der Kirchenbeitrag nicht Anteil an den Austritten trage, konterte Schwarz: "Immerhin setzen die Mitglieder (bzw. deren Anzahl, Anm.) den Mitgliedsbeitrag fest." Hicker darauf: "Und was bekommt man dafür?" - "Den Himmel!"

Hier eine Kurzversion der Videoaufzeichnung, eine Gesamtversion finden Sie im Anschluss des Berichts:

Reger Abtausch

Der feine Humor von Bischof Schwarz ließ nicht über den Ernst der weiteren Themen wie der Definition des christlichen Abendlandes hinwegsehen. Wie christlich die Politik sei - in Hinblick auf die Bilder von den EU-Außengrenzen, welche in schwierigen Situationen entstanden seien, wolle er nicht kommentieren. Wichtig sei, dass das Völkerreicht eingehalten werde. Sowohl Ebner als auch Schwarz bekräftigten, dass Kreuze in Schulen und gerade auch Krankenhäusern auch weiterhin ihren Platz behalten sollten: "Wenn es uns schlecht geht, beten wir", so Schwarz. Überhaupt sei die Kirche aus Europa nicht wegzudenken, unterstrich Ebner: "Wenn man über Europa fliegt, sieht man in jedem Dorf eine Kirche. Das sagt doch alles!" Auch vor polarisierenden Themen wie Kopftuchverbot, dem jüngsten Gesetzesvorstoß bezüglich Sterbehilfe in Deutschland und dem Dauerbrenner Zölibat machten der Bischof und der Politiker nicht halt. Mit großer Harmonie zeigten sie, dass Politik und Kirche sich nicht ausschließen - im Gegenteil durchaus voneinander abhängig sind und auch in Zukunft ihre Rolle spielen werden: "Die Kirche gibt es seit 2000 Jahren, sie hat Europa geprägt und ist zentrales Element - auch in 50 Jahren wird sich das nicht ändern. Die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwältigen", so Ebner. Schwarz schloß: "Die ÖVP gibt es zwar nicht schon seit 2000 Jahren, aber generell gibt es keine Alternative zur Demokratie. Das wird auch in 50 Jahren so sein."

Hier sehen Sie die gesamte Version der Videoaufzeichnung: