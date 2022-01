Waldviertel profitiert mit 900.000 Euro aus dem Kleinprojektefonds

REGION. Der Kleinprojektefonds Österreich – Tschechische Republik (KPF) unterstützt grenzüberschreitende Partnerschaftsprojekte in einem Umfang von 3.500 Euro bis maximal 23.500 Euro Projektgesamtkosten. EU-Landesrat Martin Eichtinger dazu: "Das Zusammenkommen und das Miteinander arbeiten an konkreten Projekten in Niederösterreich und Tschechien wird seit vielen EU-Programm-Perioden durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erfolgreich unterstützt. Genau diese grenzüberschreitenden Kooperationen sind so wichtig für Europa und unser Bundesland."

Projekt verbindet Musiker aus Waldviertel und Südböhmen

Die EU nimmt von 2016 bis 2022 insgesamt 1,7 Millionen Euro an EFRE-Fördergeld für Niederösterreich in die Hand und fördert grenzüberschreitende Begegnungsmaßnahmen zwischen Bürgern beider Länder. Rund 900.000 Euro EU-Förderungen und 52 Projekte entfallen dabei auf das Waldviertel.

Ein Beispiel ist das Projekt "Musik verbindet! Hudba spojuje!" in den Städten Weitra und Nové Hrady mit einem vielfältigen musikalischen Angebot. Hierfür wurden bereits bestehende Aktivitäten wie die "Summer-Stage" in Weitra oder das südböhmische Gitarrenfestival genutzt, andere neu begründet. Das Minifestival in der bezaubernden alten Mühle Zevluv Mlýn bei Nové Hrady brachte zwei österreichische und zwei tschechische Popgruppen zusammen. Und die unter dem neuen Titel "Klapp:ing" präsentierte Konzertreihe wurde am Stadtplatz von Weitra und in Nové Hrady aufgeführt.

Nächste Einreichfrist

Die NÖ.Regional verwaltet im Auftrag des Landes NÖ den Kleinprojektefonds und berät bei Einreichung, Antragstellung und Abrechnung der Projekte. Der Termin für die nächste Einreichfrist ist der 31. Jänner 2022, 14:00 Uhr.

Christine Schneider, Geschäftsführerin NÖ.Regional: "Umfrageergebnisse bei Projekteinreichern zeigen uns, dass 70 Prozent aller Befragten wieder ein KPF-Projekt einreichen möchten. Auch die Unterstützung durch die NÖ. Regional stößt auf hundertprozent Zustimmung. Das ist für uns der klare Auftrag, allen interessierten Gemeinden in NÖ unterstützend und beratend zur Seite zu stehen."

Weitere Informationen unter www.noeregional.at