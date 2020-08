S'Woidviertl is a wundascheins Fleckal Erdn af dera Wöd -

i mecht ned tauschn mit wos aundan, a ned um vü Göd,

do losst's sa si schei lem, natirli umgem va vü Woid -

und es is a wurscht, wauns a oft is gaunz schei koid,

es gibt vü Stoana, Moore, kloani Bachaln und Teichtln a -

das ma si do ins Woidviertl valiabt, des is ned so schwa,

und waun daun zeitli in da Fria oft da Nöwi nu is -

daun hod des gaunz wos Mystisches, des is gaunz gwiss,

Radlfoarn, Benbrocka, Schwaummasuacha, ois Meglichi kau ma doa -

oda ma suacht in da Blockheide an gaunz bestimmtn Stoa,

s'Essn uns s'Tringa passt a, des schmeckt a Jedn bsundas guad -

Mohnnudln, Mohnzödn, Erpfiknedl und so weida und so furt,

wau ma aussigeht is ma glei im Woid und an da frischn Luft -

es riacht oft so guad, noch Gros oda Hei, des is a supa Duft,

untam Strich kau ma song, des Woidviertl is fost wias Paradies -

mia messn oilli guad drauf schaun, das des nu gaunz laung so is!