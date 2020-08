Kriminelle haben es vor allem auf Werkzeuge und Maschinen von Betrieben beziehungsweise Baufirmen abgesehen - Unternehmer reagieren

GMÜND. Bislang unbekannte Täter stahlen am 11. August in der Zeit von Mitternacht bis 12.15 Uhr im Gmünder Access-Park den vor dem Firmengebäude der Hofmann Gebäudereinigung abgestellten und mit einem Deichselschloss gesicherten Spezialanhänger der Marke Kärcher im Wert von insgesamt 33.000 Euro. Der Anhänger ist mit einer Hochdruckwaschanlage zur Fassadenreinigung und chemiefreien Unkrautbeseitigung ausgestattet.

"Wir arbeiten den ganzen Tag brav um unsere Steuern und Abgaben zu zahlen und um uns etwas aufzubauen und dann können wir uns nachts bestellen lassen!" gibt Roman Hofmann, Firmeninhaber der Gebäudereinigung, der sich nun auch mit anderen Unternehmern aus der Umgebung austauschen möchte um Möglichkeiten für mehr Sicherheit zu besprechen, über den aktuellen Diebstahl zu verstehen. "Mit der erst vor wenigen Wochen angeschafften Hochdruckwaschanlage der Firma Kärcher wären demnächst einige Kundenaufträge zu erfüllen gewesen, einige davon sind bereits ausgefallen. Die Gemeinde Gmünd, unsere Bank aber auch vor allem die Firma Kärcher setzt sich für uns ein und bemüht sich schnellstmöglich eine Lösung für uns zu finden. Zusätzlich bin ich gerade dabei eine neue Alarmanlage in Betrieb zu nehmen," fügt Roman Hofmann hinzu.

Erst zu Jahreswechsel wurde im Firmengebäude der Hofmann Gebäudereinigung eingebrochen und von den unbekannten Tätern ein Schaden von 5.000 Euro verursacht. Aber auch in der Handywerkstatt, ebenfalls im Access-Park Gmünd, wurde damals zeitgleich bei einem Einbruch ein Schaden von insgesamt 60.000 Euro verursacht. Damals wurde mit einem Stein eine Scheibe im hinteren Teil des Gebäudes eingeschlagen und das Geschäft praktisch leergeräumt. Auch die Betreiber der Handywerkstatt sind in diesen Tagen dabei ein neues Sicherheitssystem zu evaluieren.

LKW einer Baufirma aufgebrochen

Weiters brachen bislang unbekannte Täter erst vor Kurzem, in der Zeit von 31. Juli bis 10. August, in einen in Brand abgestellten Klein-LKW einer Baufirma aus Schrems ein. Aus dem Kastenwagen wurden insgesamt 33 Werkzeuge, zwei Motorsägen und diverses Zubehör im Gesamtwert von zirka 11.000 Euro gestohlen.

Ermittlungen laufen

Das Polizeikommando Gmünd geht im Fall des gestohlenen Spezialanhängers mit der Kärcher Hochdruckwaschanlage nach derzeitigen Erkenntnisstand davon aus, dass er von den Tätern als Ganzes aufgeladen wurde. Durch die Nähe zur tschechischen Grenze dürfte diese hochwertige Maschine binnen weniger Minuten ausser Landes gebracht worden sein. Beide aktuellen Fälle könnten nach Angaben der Polizei in eine ähnliche Richtung gehen. Die Auswertung der Spurenlage ist noch nicht zu 100 Prozent abgeschlossen.