Durch den Sturm am Montag wurde bei den EVN Windkraftanlagen ein neuer Tagesrekord an erzeugter Energie aufgestellt.



REGION. Die gestrige Wettersituation mit starken Wind- und Sturmböen führte einerseits zu diversen Feuerwehreinsätzen in Ostösterreich. Andererseits hatten die hohen Windgeschwindigkeiten auch einen positiven Effekt: "Gestern konnten unsere Windkraftanlagen ein neues Tageserzeugungs-All-Time-High von über 7.500 Megawattstunden erreichen", so EVN-Sprecher Stefan Zach. Diese Strommenge entspricht dem Jahresbedarf von rund 2.140 Haushalten.