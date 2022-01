Der Syrer trat eine abenteuerliche Flucht aus seiner Heimat nach Österreich an. Hier suchte er um Asyl an und landete schließlich in Zwettl. Dem Verein „Willkommen Mensch Zwettl“, der sich um Vater und Sohn kümmerte, fiel nach kurzer Zeit auf, dass der damals Neunjährige oft blaue Flecken aufwies. Ringe unter den Augen deuteten darauf hin, dass der Bub offensichtlich kaum schlief. Der Verein vermutete tätliche Übergriffe des Vaters und schaltete das Jugendamt ein.

Schikane und Schläge

Bei seiner Befragung gab der Neunjährige an, regelmäßig vom Vater geschlagen worden zu sein. Sein Vater hätte ihn mitten in der Nacht geweckt. Dann hätte er innerhalb 30 Sekunden seinen Pyjama aus- und anziehen müssen. Hätte er das nicht geschafft, seien Schläge und Ohrfeigen gefolgt. Schon in Syrien habe ihn der Vater regelmäßig gequält, indem er ihm mit einem Schlauch oder Gürtel Schläge auf die Fußsohlen verpasste, bis er blutete.

Alles Lügen

Der Syrer musste sich jetzt am Kremser Landesgericht vor einem Schöffensenat wegen fortgesetzter Gewaltausübung gegen seinen Sohn verantworten. Er bestritt die Vorwürfe: „Das sind alles Lügen. Meine Frau und meine Kinder sind meine Zeugen.“ Er gab im Zuge der Verhandlung an, seinen Sohn nur deshalb auf die Flucht mitgenommen zu haben, da er sich dadurch mehr Chancen auf einen positiven Asylbescheid der österreichischen Behörden ausgerechnet habe.

Mutter in der Türkei

Die in der Türkei verbliebene Mutter konnte vom Gericht trotz Bemühens nicht per Videoschaltung einvernommen werden, da die türkischen Behörden nicht auf eine Anfrage der Richterin reagierten. Bei seiner kontradiktorischen Aussage, die während der Verhandlung eingespielt wurde, wiederholte der Bub seine Anschuldigungen. Er wirkte sehr glaubwürdig.

Pflegefamilie

Mittlerweile lebt der Sohn seit sechs Jahren bei einer Pflegefamilie, wo es ihm gut geht. Mittlerweile erzielt der jetzt 15-Jährige in der Schule und in einem Sportverein große Erfolge. Ein weiterer Pflegesohn der Familie bestätigte, dass sein Pflegebruder nach und nach über grausame Übergriffe des Vaters berichtet hätte und noch immer große Angst vor dem Vater zeige.

Zur Befragung eines älteren Bruders des Opfers, der inzwischen in Belgien lebt, wurde die Verhandlung auf unbestimmte Zeit vertagt. Er soll die Anschuldigungen untermauern oder die Unschuld des Beschuldigten bekräftigen. -Kurt Berger