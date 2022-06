Mario Hölzl: Nach der Polytechnischen Schule zur eigenen Bio-Bäckerei

„Ich kann meine Kreativität ausleben, Produkte sowie Rezepte erstellen und den Menschen etwas Gutes tun“, sagt Mario Hölzl zufrieden und wischt sich die mehl-bedeckten Hände an einem Tuch ab. Das Rüstzeug dafür erhielt der Waldviertler Bio-Bäcker und Konditor auch in der Polytechnischen Schule (PTS) Zwettl. „Das war nicht nur ein sinnvolles letztes Pflichtschuljahr, sondern auch eine optimale Vorbereitung für meine Lehre.“ 2004, ein Jahr nach seinem Lehrabschluss, wurde er Backstubenleiter und machte 2007 die Meisterprüfung. „2012, nachdem ich auch Erfahrungen in der BackIndustrie sammeln konnte, habe ich im Zuge der elterlichen Landwirtschaft eine eigene Abhof-Bäckerei errichtet“, erzählt der Inhaber der Bio-Bäckerei & Bio-Konditorei Hölzl in Schweiggers. 2014 stellte der Unternehmer seinen ersten Mitarbeiter ein und seit 2016 bildet er selbst Lehrlinge aus. „Ich habe ein tolles Team, eine abwechslungsreiche Arbeit und Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen.“ Die PTS, so der Waldviertler, sei eine top Vorbereitung auf das „richtige Leben – fachlich, kompetent und zielgerichtet für motivierte Lehrlinge“.

Schnittstelle zwischen Schule und Beruf

44 Prozent der NÖ-Lehrlinge kommen aus den Polytechnischen Schulen (PTS). An der Schnittstelle zwischen Schule und Berufsausbildung wird die notwendige Auswahlkompetenz vermittelt. Die PTS geben einen Überblick über die Vielfalt an Berufen und helfen, die eigenen Fähigkeiten und Talente praktisch zu erproben und zu entwickeln.

PTS in Ihrer Region