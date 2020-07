Maunchi glaum des is ned so schwa, obwois ned gaunz so oafoch is -

ma muaß hoid nur so schreim, wia oan da Schnowi gwochsn is,

a bissl a Gspia braucht ma schau, wia ba aundari Sochan hoid a -

a bissl konzentriern ban Mundort lesen, daun is de owa ned so schwa,

megli is a a weingl Vaerbung, oda es liegt in den Genen, wia ma a sogt -

a weingl a dichtarischi Oda is owa sichalich a ned schlecht und gfrogt,

d'Rosi-Tant aus Oibrechts, hod a so Gschichtln und Sochan dicht -

de Vawaundtschoft , de foit vielleicht a a weingal ins Gwicht,

ansunstn muaß ma hoid schaun, das si des Gschriemi a bissl reima tuat -

und schau is wieda a Zwoateila ausm Hirnkastl furt,

Gelegenheitn gibts jo gnua im Oitog, oda wo imma ma grod is -

irgendwos foit oan imma ei, des is gaunz gwiss,

waun i daun oft wos tua, foit ma plötzli oft ollahaund ei -

des schreib i glei af an Zettl auf, ois mirka geht nimma, jo mei,

drum hob i meistns an Block und an Bleistift einstecka irgendwo -

schreibs, wia gsogt glei auf und es is weg ausm Kopf, des is hoid aso!