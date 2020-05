Krisen zeigen immer auch Schwächen im System auf!

Wo sollen die Männer nach Wegweisungen hin?

Wer kümmert sich um die Täter und Täterinnen? ...

In den letzten Wochen fanden zwei Pressekonferenzen statt, in denen es unter anderem um Gewalt in Familien ging. Es wurde zusätzlich ein Unterstützungsfond für Frauen in Not eingerichtet. Das ist sehr erfreulich und auch notwendig. Es gibt in Österreich 30 Frauenhäuser, in denen Frauen Zuflucht finden, wenn sie einen sicheren Ort brauchen. Das sind wichtige Einrichtungen, die natürlich auch entsprechende finanzielle Mittel benötigen.

Doch neben all diesen erfreulichen Unterstützungsmaßnahmen zeigt sich auch eine katastrophale Lücke im System für Männer nach Wegweisungen. In ganz Österreich gibt es nach wie vor keine einzige Männernotwohnung.

Corona-Krise hat Lage zugespitzt

Gerade in der aktuellen Situation der Corona-Krise zeigt sich einmal mehr, dass Männernotwohnungen in ganz Österreich in allen Bezirken benötigt werden. Durch die Verordnungen und Bestimmungen der vergangenen Wochen hat sich die Lage für die weggewiesenen Männer zugespitzt. Ein Unterkommen bei Verwandten, Freunden, in Hotels oder Pensionen war nicht möglich. Männer benötigen nach Wegweisungen eine Unterkunft und innerhalb von 72 Stunden professionelle Beratung. Schon vor der Corona-Krise war es vielen Männer finanziell nicht möglich, sich ein Zimmer in einem Hotel oder einer Pension zu leisten. Sie waren auf Verwandte, Freunde oder Bekannte angewiesen. Doch wenn auch diese Möglichkeit wegfällt, was dann? Auch gewalttätige Männer sind Menschen mit Grundbedürfnissen. In dieser sehr fordernden und angespannten Situation benötigen sie einen leistbaren Platz zum Wohnen in einer zumutbaren Entfernung, damit sie weiterhin ihren Arbeitsplatz erreichen können.

Die Wegweisung ist eine notwendige Intervention - nach dieser staatlichen Intervention werden Fragen aufgeworfen, die Antworten einfordern. Wohin wenden sich die Weggewiesenen mit ihren spezifischen Anliegen und im Speziellen mit der Auseinandersetzung mit ihrer Gewalttätigkeit. Der Gesetzgeber hat die Opfersituation in Form des Gewaltschutzes klar geregelt. Mit dem Opfer wird nach der Wegweisung des Gefährders oder der Gefährderin Kontakt aufgenommen. Die GefährderIn bleibt in dieser herausfordernden, belastenden und schwierigen Situation dagegen meist auf sich alleine gestellt. In der sicherheitspolizeilichen Gesetzgebung sollte neben der Weiterleitung der Daten der Gefährdeten auch jene der Daten der GefährderIn verankert werden, um auch den GefährderIn die Möglichkeit zu bieten, sich mit der Tat und deren Konsequenzen zeitnah und konfrontativ auseinanderzusetzen. Die Gewaltberater haben festgestellt, je früher wir die TäterInnen nach der Tatzeit erreichen, desto höher die Bereitschaft, ihre Gewalttätigkeit zu erkennen und sich damit auseinanderzusetzen. Je zeitferner der Kontakt zu den TäterInnen nach der Tat ist, desto vielschichtiger und ausufernder sind die Erklärungen, Erläuterungen und Rechtfertigungen zum Tathergang. Gibt es kein entsprechendes professionelles Angebot der Männernotwohnungen, besteht die Gefahr, dass die Frauen aus Mitleid den Männern die Heimkehr gestatten. Oft beginnt nach anfänglichen Beteuerungen der Männer rasch wieder der Kreislauf der Gewalt, der sich erfahrungsgemäß dann noch heftiger zeigt.

In der Gewaltdebatte oftmals vergessen werden zudem Kinder. Sie werden häufig Opfer von primärer oder sekundärer Gewalt, die von ihren eigenen Eltern oder Verwandten ausgeht. Auch in diesem Bereich ist es wichtig, nicht nur mit den Opfern sondern auch mit den TäterInnen zu arbeiten, also den Eltern, Großeltern, älteren Geschwistern etc.. Besonders in der ersten Zeit der Krise wurde es in Wohnungen oft sehr eng und die Reibungsflächen wurden im Laufe der Zeit immer größer. Gar nicht so selten führte dieser Umstand zu gewalttätigen Situationen in Familien. Gewalt ist auch ein Thema unter Kindern und Jugendlichen z. B. an Bushaltestellen, Parks oder anderen Treffpunkten.

Anhand dieser Beispiele wird klar - Täterarbeit ist Opferschutz! - Gewalt braucht eine klare Grenze

Die derzeitige Gesetzeslage schafft diese Voraussetzung nur unzureichend. Denn GefährderInnen haben nicht nur im juristischen, sondern auch im moralisch-ethischen Sinne Verantwortung. Das zeitnahe Erreichen des Gefährders oder der Gefährderin veranschaulicht deutlich, was seine beziehungsweise ihre Handlungen und sein/ihr Tun angerichtet und bewirkt hat.

Das zeitnahe Erreichen des/der GefährdeIn nach der Tat:

gibt dem/der GefährderIn keine Möglichkeit, sein/ihr Handeln und Tun zu bagatellisieren und zu beschönigen.

erschüttert den/die GefährderIn über sein/ihr Handeln.

bewirkt beim/bei der GefährderIn ungeschönte Einsichten über seine/ihre Tat.

ermöglicht dem/der GefährderIn durch konfrontativen Beratung, über sein/ihr gewalttätiges Verhalten zu reflektieren

bricht das Schweigen (denn Schweigen fördert Gewalt) und öffnet neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten.

Gewalt zerstört Beziehungen, bricht Kontakte ab, fügt Schmerzen zu, macht Angst und hinterlässt lediglich Verlierer.

Aus der DENK-WerkstaTTT von:

Martin Steiner: Psychotherapeut, martin.j.steiner@aon.at

Peter Herzog : Gewaltberater©, www.maennerberatung-waldviertel.at

Arno Dalpra : Psychotherapeut, www.arnodalpra.at