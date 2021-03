Vereinsobmann Heinz Spindler blickt auf die letzten sieben Jahre zurück.

BEZIRK. Im März 2014 wurde der Verein "Weg des Friedens" gegründet. "Wenn ich auf die letzten sieben Jahre zurückblicke, fallen mir spontan die Friedensfahrt mit den Elektroautos anlässlich von ‚70 Jahren Frieden in Österreich‘ im September 2015 und der Schweigemarsch am 10. November 2018 anlässlich 80 Jahre Novemberpogrom in Waidhofen an der Thaya sowie die anschließende Gedenkfeier am Jüdischen Friedhof ein", erinnert sich Vereinsobmann Heinz Spindler. "Mit diesen beiden Veranstaltungen haben wir wichtige Beiträge für die Friedens- und Gedenkkultur in unserer Region geleistet."

Einsatz für Menschenrechte

Speziell die Thematik des Holocaust betreffend gäbe es im Waldviertel noch Bedarf an Aufarbeitung, erläutert Spindler. Wichtige Themen sind auch die Menschenrechte und die Flüchtlingsproblematik: "Diese Anliegen haben wir im letzten Jahr durch zwei Veranstaltungen im ‚Garten der Menschenrechte‘ besonders zum Ausdruck gebracht: Am 9. Juni fand ein Schweigemarsch gegen Rassismus im Rahmen der ‚Black Lives Matter‘-Bewegung statt. Am 19. Dezember haben wir uns mit der Abhaltung eines Schweigekreises für die Erhaltung des Gartens der Menschenrechte und für die Menschenrechte eingesetzt", berichtet der Obmann.

Projekt "Friedenswege"

Aktuell arbeitet der Verein an einem neuen Projekt im Rahmen des Kleinprojektefonds der EU: In der Grenzregion Waldviertel-Südböhmen sollen sechs regionale Friedenswege errichtet werden.

"Viele Menschen verbinden ihre sportlichen Aktivitäten mit dem Erforschen der regionalen Geschichte und interessieren sich für Friedensinitiativen. Für dieses Publikum möchten wir Wanderungen und Radtouren mit Tiefgang anbieten. Es geht darum, das Erinnern und Gedenken an die Opfer von Gewalt und Kriegen mit einer Kultur des Friedens und der Versöhnung zu verbinden, um ein friedliches Miteinander zu fördern und zu stärken", so Spindler.