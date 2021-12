+++Update: 27.12.2021, 11:30 Uhr+++

Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd konnte nach Hinweisen aus der Bevölkerung ausgeforscht werden. Der Mann wurde am 23. Dezember 2021, gegen 16.00 Uhr, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau bei einer Fahrzeuganhaltung auf der B 4 im Gemeindegebiet von Rosenburg-Mold, Bezirk Horn, festgenommen. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 31-Jährige geständig. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau in die Justizanstalt Krems an der Donau eingeliefert.

+++22. Dezember 2021: +++

Versuchte Vergewaltigung in Heidenreichstein: Polizei fahndet nach Täter.

HEIDENREICHSTEIN. Eine 22-Jährige aus dem Bezirk Gmünd suchte am 20. Dezember 2021, gegen 07.35 Uhr, eine öffentliche Toilette beim Busbahnhof im Stadtgebiet von Heidenreichstein auf. Als sie nach dem Verlassen der Toilette die Tür zum Waschraum geöffnet habe, sei sie von einem ihr unbekannten Mann in das Toilettenabteil zurückgedrängt worden. Der bislang unbekannte Täter habe die Frau an der Jacke gepackt und zu Boden gestoßen, wobei sie gegen die Toilettenmuschel geprallt sei und Verletzungen unbestimmten Grades erlitten habe.

Gegenwehr und laute Schreie

In weiterer Folge habe der Mann sie am Unterarm festgehalten und aufgefordert, sich auszuziehen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr und der lauten Schreie der 22-Jährigen habe er von ihr abgelassen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Frau erstattete umgehend telefonisch Anzeige beim Polizeinotruf. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Bei ihrer Einvernahme konnte ein Phantombild des unbekannten Täters erstellt werden.