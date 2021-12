BEZIRK GMÜND. Am 14. Dezember haben die Mitglieder der JVP im Bezirk Gmünd 150 Weihnachtssackerl verteilt, um sich bei den Blaulicht-Organisationen, Helfern bei Teststraßen sowie Mitarbeitern in Pflegeheimen für ihre Arbeit im Sinne der Allgemeinheit und vor allem auch für ihre Dienste an den Weihnachtsfeiertagen zu bedanken.