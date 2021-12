Im Avia Motel Gmünd wurden die Zimmer nach 16 Jahren guter Auslastung saniert. Die demontierten Materialien konnten gegen eine freiwillige Spende für das Kidsnest Kinderschutzzentrum Waldviertel abgeholt werden.



GMÜND. Die Zimmer samt Nasszellen im Avia Motel wurden komplett saniert. Nach einem Aufruf in den sozialen Medien, dass die bestehenden Zimmereinrichtungen vom Bett bis zum Haarföhn zur weiteren Nutzung abgegeben werden, lief das Telefon von Andreas Weber, dem Geschäftsführer der Avia Station Gmünd, heiß. Zirka 90 Prozent der demontierten Teile und Materialien wurden von Personen aus der Region zur weiteren Verwendung abgeholt, wie Weber stolz berichtet.

Die Gegenleistung dafür war eine freiwillige Spende ans Kidsnest Kinderschutzzentrum Waldviertel. Dieses hilft, physische, psychische und sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu beenden und zu verhindern. Im Endeffekt kamen insgesamt 1.000 Euro an Spendengeldern zusammen, die Weber verdoppelte und dem Kidsnest als Weihnachtsspende übergeben konnte. Durch die Wiederverwendung des Mobiliars wurde somit einerseits der Umwelt und andererseits einer sozialen Einrichtung geholfen.

Gelungenes Projekt

Die Sanierung übernahm als Generalunternehmer die Firma Schrenk aus Vitis, die bereits 2006, als das Avia Motel gebaut wurde, für die Innenausstattung der Zimmer verantwortlich war. Täglich wurden zwei Zimmer renoviert. Durch die tolle Planung und Baulogistik von Schrenk und seinen Waldviertler Handwerkskollegen war jedes Zimmer nur drei Werktage lang gesperrt. Sobald ein Nächtigungskunde das Zimmer am Morgen verlassen hatte, wurde es entkernt, an den nächsten beiden Tagen eingerichtet, gereinigt und am vierten Tag stand das Zimmer wieder den Gästen zur Verfügung. Somit kam es zu keiner Komplettsperre des Avia Motels.

Alles in allem war es also ein gelungenes Projekt mit vielen Gewinnern: Wertschöpfung der Waldviertler Betriebe, Gästenutzen, Umwelt sowie Kinder in der Region, die Schutz und Hilfe brauchen.