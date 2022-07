Die Volkspartei verteilt aktuell Rechner im Steckkartenformat, um einfach die persönliche Höhe der Entlastung zu berechnen.

SCHREMS. "Die bereits auf den Weg gebrachten Entlastungspakete auf Bundesebene kommen allen mit mehreren hundert Euro zugute. Sie sind wichtige Maßnahmen im Kampf gegen die Teuerung", freut sich Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais. Die genaue Höhe für jeden Einzelnen ist jedoch unterschiedlich - um hier zu informieren, werden aktuell Förderinfo-Steckkarten mit einem persönlichen Entlastungsrechner der Volkspartei NÖ verteilt, wo die einzelnen Maßnahmen für die eigene Situation einfach zusammengerechnet werden können.

"Neben den Maßnahmenpaketen des Bundes gibt es auf Landesebene rund 200 unterschiedliche Förderungen, die in vielen Fällen in Anspruch genommen werden können. Gemeinsam mit den zahllosen Förderungen, die es in unseren Gemeinden gibt, stehen so eine Vielzahl an Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung. Unsere Aufgabe als politische Partei ist es auch, die Bürgerinnen und Bürger über ihre Möglichkeiten zu informieren. Der Rechner im Steckkartenformat gibt natürlich nur einen kompakten Überblick – zusätzliche Maßnahmen für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Landwirte und weitere Förderungen finden sich unter vpnoe.at", betonte Diesner-Wais bei einer Verteilaktion bei der Firma Eaton in Schrems.

Fest stehe, dass alles dafür getan werden müsse, die Last von Teuerung und Inflation abzufedern: "Wir in Niederösterreich werden auf die bisher gesetzten Schritte des Bundes aufbauen und nach dem Sommer ein eigenständiges, zielgerichtetes blau-gelbes Maßnahmenpaket schnüren. Ein Weg, mit dem wir im Bundesländervergleich auch gut durch die Corona-Wirtschaftskrise gekommen sind", so Diesner-Wais abschließend.

