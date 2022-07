Die Volkspartei im Bezirk Gmünd hat 15 Kandidaten zur Landtagswahl im kommenden Jahr nominiert.



BEZIRK GMÜND. "Der Bezirksparteivorstand der Volkspartei im Bezirk Gmünd hat einstimmig die 15 Kandidatinnen und Kandidaten für die Bezirksliste zur Landtagswahl 2023 nominiert – sie sind bereit, für die kommende Landtagswahl im nächsten Jahr zu kandidieren und für unsere Heimat zu arbeiten", erläutert Landtagsabgeordnete Margit Göll, die ebenfalls ihre Wiederkandidatur für die Landtagswahl bekannt gibt.

Die politischen Herausforderungen seien so groß, wie selten zuvor: Unsicherheit durch einen Krieg in Europa, Unberechenbarkeit durch die Corona-Krankheit und die Auswirkungen allen voran der Teuerung - "all das können wir nicht ändern, aber wir müssen dafür sorgen, dass es in und für unsere Heimat gut weitergeht. Für uns ist klar, wofür wir einstehen und für wen wir da sind, nämlich für unseren Bezirk und für die Menschen die darin leben", so Göll. Der Sommer soll genützt werden, um die Anliegen im Bezirk aufzunehmen, "nicht aber für Wahlkampf oder sonstige Auseinandersetzungen. Wir wollen unseren Bezirk bestmöglich vertreten, das tun, was die Bevölkerung von uns erwartet – Streit gehört sicher nicht dazu", betont Göll weiter.

Im Team der Nominierten befinden sich sechs Frauen, das Durchschnittsalter beträgt 46 Jahre und viele Kandidaten sind bereits im Gemeinderat vertreten. Die genaue Reihung der Kandidaten erfolgt im Herbst. "Wir haben 15 Persönlichkeiten nominiert, die viel mitbringen, an Erfahrung, an Wissen an Elan und sie stehen für die Breite und Vielfalt der Volkspartei", so Göll.



Die 15 nominierten Kandidaten der Volkspartei Niederösterreich im Bezirk Gmünd sind:

LAbg. Margit Göll, Moorbad Harbach

VBgm. Renate Biedermann, Eggern

Jochen Flicker, Weitra

Bgm. a.D. Raimund Fuchs, Weitra

Vbgm. Christoph Jindra, Großdietmanns

Marion Kuben, Haugschlag

GR Dominik Leser, Schrems

StR Christian Nöbauer, Heidenreichstein

GR Tanja Rakovsky-Schmid, Hoheneich

Bgm. Helga Rosenmayer, Gmünd

Doris Schreiber, Hirschbach

Sebastian Stark, Gmünd

GfGR Markus Wandl, St. Martin

GR Christoph Wunderer, Litschau

Michael Wurz, Hirschbach