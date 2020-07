Der Trend geht wieder vermehrt Richtung österreichischem Holz. Die Gründe hierfür sind vielfältig.

BREITENSEE. (ac) Der Wettbewerbsdruck der österreichischen Waldbauern mit der tschechischen Holzwirtschaft hat den heimischen Holzpreis sinken lassen. Sei es von Holz für die Hackguterzeugung, für die Sägewerke, für die Papierindustrie oder als Brennholz. Österreichische Waldbesitzer verkaufen ihr Holz oft nur mehr zu Dumpingpreisen und im schlechtesten Fall bleibt das Holz länger liegen, bis der Wert weiter sinkt. Paul Rochla aus Breitensee beobachtet bei privaten Brennholz-Kunden jedoch vermehrt den Trend, österreichisches Holz zu kaufen. Einerseits wegen der Regionalität, um österreichische Waldbauern nicht weiter schwächen zu wollen, oder andererseits wegen der ehrlichen Preise und der Verlässlichkeit. "Die Leute erkennen auch einen weiteren wichtigen Grund, auf heimisches Holz zu setzen. So setzt man mit einer guten Nachfrage auch ein Zeichen in Richtung Pflege der heimischen Wälder, die auch regelmäßig von Schadholz befreit werden müssen", gibt Paul Rochla weiter zu verstehen.

Aus der Liebe zur Holzarbeit

Bereits im vierten Jahr investiert Paul Rochla, für den die Holzarbeit ein Hobby darstellt und der hauptberuflich die ganze Woche unterwegs ist, mit seinem Sohn Benjamin die Zeit nach der Arbeit in diese Leidenschaft. Ein ausschlaggebender Punkt, mit Brennholz zu arbeiten, war die vor Jahren steigende Nachfrage nach Schnittstückholz, da ein Großteil des Holzes für die Heizwerke verarbeitet wurde. So begann er vor gut drei Jahren mit dem ersten Lastwagen mit österreichischem Holz seine Ideen mit innovativen und vor allem für den Alltag praktischen Lösungen Brennholz zu produzieren. Er bietet einen Raummeter Holz in praktischen Rundballen, bei denen ein Festmeter mit Kunststoffbändern zusammengehalten wird und ein praktisches Verladen und Entladen ermöglicht. Weiters bietet er für kleinere Haushalte das platzsparende und sauber verpackte Schachtelholz an, das in einem wiederverwendbaren und stabilen sowie geschlossenen Karton ganz einfach übereinander gestapelt werden kann. Es ist ohne weitere Verarbeitung fertig für den Gebrauch und ermöglicht gerade älteren Leuten bequemes Heizen. "Die Kartons kann man sehr gut übereinander stapeln und das mühsame Holzschlichten kann man sich somit ersparen. Aufgrund des geschlossenen Kartons ist eine weitestgehend saubere Anwendung möglich."