Jetzt mecht i amoi iwa Sochan schreim, de wos ma si unbedingt auschaun soid -

do gehts oigemein iwa d'Natur, um Stoana, ums Wossa und uman Woid,

wei, obwoi ma do aufgwochsn is und sogor do wauna duad -

foarn vü im Urlaub gaunz woaundas hi, oft gaunz weit fuad,

jo, is jo a schei, wau ma si wos auschaun kau af dera großn Wöd -

owa so kloani Ausflüg kau ma a mocha um gaunz weing Göd,

in da Schui hod ma si ba de Waundatog eh augschaut wos ba uns ois so is -

des is hoid a schau a Randl her, do wor ma nu jünga, des is gaunz gwis,

seitdem is jo a wos Neichs dazua keima, wos friacha nu ned gem hod -

ma wü si des öwei schau amoi auschaun, irgendwaun is daun z'spod,

10 Mundort-Gedichte mecht i schreim, öwei iwa wos rund um Gmind -

i sog eing glei um wos geht, jo sogor gaunz gschwind,

do gibts de Blockheide, de Wossabüffin, in Molawinkl und in Nöwistoa -

de Hümmiloata in Schreims, s'Gabrielentoi, de Gradieraunlog in Woidnstoa,

iwas Straundbod, in Urknoiweg, iwa d'Sole-Fösn-Wöd foit ma sicha wos ei -

owa jo, i bi ma sicha, do reimt si schau wos, so schwa kau des ned sei!