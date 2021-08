Das Schremser Kindersommer-Team um Martina-Diesner Wais kam mit über 60 Jugendlichen zu den vorbereiteten Stationen. Die Abteilungsinspektorin Beate Sedetka hat sich sehr viel überlegt für diesen Tag.

Alle waren sehr interessiert und wussten schon Vieles über den Straßenverkehr. Bei der Ecke von der Kriminalpolizei ging es um Spurensicherung, Fingerabdruck und solche Sachen, die in den Dedektiv-Büchern vorkommen.

Bezirksinspektor Dominik Leser hatte bei den Vorbereitungen auch die Polizeihunde auf der Liste. Es ist wahr geworden, die Vorführung der Polizeihundedienstelle Echsenbach kam bei den Jugendlichen sehr gut an. Die gut ausgebildeten Hunde Juri und Ross durften dann sogar gestreichelt werden.

Es war ein toller Nachmittag. Großer Dank an die Mitarbeiter der Polizei und die Begleitpersonen vom Kindersommer-Team.