Jedes Jahr dasselbe Spiel, es nervt schön langsam! Man hat so das Gefühl, die Verkehrsschilder werden jedes Jahr nur aufgestellt damit sie nicht zu sehr verstauben, bzw. auch einmal an die frische Luft kommen! Halte- und Parkverbotstafeln, aufgestellt von den Gemeindearbeiter/Innen, zwecks Reinigung der Straßen von Splitt, Schmutz, usw., speziell in Nähe der Gehsteigkanten, werden kontinuierlich von vielen einfach ignoriert! Es ist manchen einfach wurscht, abschleppen, strenge Strafen würden vielleicht helfen - ansonsten nehmen das manche einfach nicht ernst! Die Tafeln (siehe Foto) stehen schon seit 18., 19. März, mit dem Zusatz - Halte- und Parkverbot ab 22. März 6 Uhr - übrigens, zwischen AB und AM ist ein gewaltiger Unterschied, aber ich bezweifle, dass diejenigen die trotz Parkverbot parken, sinnerfassend lesen können! Diese Parkplätze sind dann oft tagelang blockiert, weil die Gemeindearbeiter/Innen einfach nicht kehren können und weil es doch auch einige gibt die sich an dieses Verbot halten und weiter weg parken! Noch dazu befinden sich in diesem Gemeindewohnhaus auch Ärzte und speziell für ältere Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, wäre es auch angenehm vorm Haus parken zu können! Aber solange immer so weitergewurschtelt wird, wird sich auch daran nix ändern! Heute ist der 23. März 2021 und es ist noch alles unverändert!