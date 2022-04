Nach bereits fünf gespielten Turnieren in Ägypten macht die Pro Golf Tour nun zum 13. Mal Station im Waldviertel. Das internationale Starterfeld mit 156 Spielern kämpft um ein Preisgeld von 30.000 Euro.

HAUGSCHLAG. Der Golfclub Haugschlag feiert heuer sein 35-jähriges Bestandsjubiläum. Schon in den 90er Jahren war Haugschlag Austragungsort der Hohe Brücke Austrian Golf Open. Die absolute Spitze des Golfsportes war hier bereits zu Gast und die Pro Golf Tour markierte für viele bekannte Spieler den Start in eine erfolgreiche Profikarriere.

Die Haugschlag NÖ Open powered by perfect eagle finden heuer zum 13. Mal statt. Start ist am Dienstag, den 26. April mit einem ProAm-Turnier (Profi/Amateur). Am Mittwoch und Donnerstag folgen die beiden Turniertage, wo um den Cut gekämpft wird. Der Finaltag findet am 29. April statt, mit anschließender Siegerehrung.

Golfresort ist gerüstet

Das Golfresort Haugschlag mit den nördlichsten Golfplätzen Österreichs ist laut Geschäftsführer Hans Geist bestens gerüstet: "Wir wollen unseren internationalen Gästen wieder erstklassige Bedingungen bieten. Die Pro Tour-Verantwortlichen haben mir mitgeteilt, dass jetzt bereits mehr als 250 Spieler ihr Interesse kundgetan haben, in Haugschlag bei der Europa-Premiere dabei zu sein. Es können aber nur 156 Nennungen angenommen werden, damit werden die aktuellen Ranglisten für die Teilnahme herangezogen werden. Der österreichische Golfverband, vertreten durch Sportdirektor Niki Zitny, erhält dabei zehn fixe Startplätze. 'Fixstarter' sind natürlich auch unsere vielen freiwilligen Helfer, die in dieser aktiven Form am Turnier teilnehmen wollen. Unsere interne Mannschaft ist jedenfalls bestrebt, den Teilnehmern und der Pro Golf Tour wieder ein tolles Turnier mit viel Begeisterung und Optimismus zu bieten."

Vorläufiger Zeitplan

Montag, 25. April, ab 7.30 Uhr Proberunde

Dienstag, 26. April, ab 7.30 Uhr ProAm Turnier

Mittwoch, 27. April, ab 7.30 Uhr 1. Runde

Donnerstag, 28. April, ab 7.30 Uhr 2. Runde plus Cut

Freitag, 29. April, ab 7.30 Uhr Finalrunde mit Siegerehrung ab ca. 13.00 Uhr

Weitere Informationen gibt es unter www.progolftour.de und www.golfresort.at